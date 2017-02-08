09.02.2017 00:05:05

Erdoğan'dan Somalili mevkidaşına tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali'de Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Muhammed Abdullah Fermacu'yu telefonla arayarak tebrik etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali'de Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Muhammed Abdullah Fermacu'yu telefonla arayarak tebrik etti.Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Somali Başbakanı Fermacu'yu Somali'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması nedeniyle bu akşam telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fermacu'ya yeni görevinde başarılar dilediği görüşmede, Türkiye'nin Somali'de istikrar ve refahın tesisine büyük önem verdiği de vurgulandı.