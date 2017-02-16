16.02.2017 11:11:25

Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Erdoğan, Fırat Kalkanı'nda şehit olan Çavuş Tevlim ile İzmir'de şehit olan polis Öner'in ailelerine taziyede bulundu.

Ajanslarda yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Murat Tevlim ile İzmir'de trafik uygulaması sırasında bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Nedim Öner'in ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı sırasında Suriye'nin kuzeyinde havan atışı sonucu şehit olan Tevlim ile İzmir'de trafik uygulaması sırasında bir aracın çarpması sonucu şehit düşen polis memuru Öner'in ailelerine telgraf göndererek taziyede bulundu.

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