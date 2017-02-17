18.02.2017 00:55:20

Erdoğan'dan Rakka açıklaması: Trump'a da söyledim...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rakka ile ilgili açıklamalarda bulundu.

TİMETURK | HABER MERKEZİ

Suudi Arabistan'ın El Arabiya kanalına konuşan Erdoğan "DEAŞ'ın Cerablus'tan Gaziantep'e bir düğün merasiminde yaptığı canlı bomba saldırısının ardından biz Özgür Suriye Ordusu'yla beraber Cerablus'a girdik. Biz Özgür Suriye Ordusuyla beraber oraya girince DEAŞ Cerablus'u boşalttı. Fakat tabii bizim için Cerablus yeterli değildi. Çünkü orada bir de PYD denilen, YPG denilen ayrı bir terör örgütü vardı. Yani tek cephede bir mücadele vermiyorsunuz, başka terör örgütleri de var. Dolayısıyla onunla da kalmadık, bir taraftan da El-Rai'den başladık. El-Rai'deki DEAŞ terör örgütünü de oradan boşalttık" dedi.



Sürecin ayrıntılarına dair Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ve güneyde Dabık kasabası. Dabık'ı bu noktada boşaltmamız gerekir dedik, DEAŞ biraz direndi, Dabık da boşaltıldı. Şimdi geldiğimiz nokta El Bab. El Bab'da yoğun bir mücadele sürüyor. Öyle zannediyorum ki şöyle birkaç gün içerisinde El-Bab da temizlenmiş olacaktır. El-Bab temizlendikten sonra hedef Münbiç'tir. Çünkü Münbiç Araplara ait olan bir yerdir. Orada YPG var, orada PYD var, onların orayı boşaltması gerekiyor.



Bunu Amerikalılara daha önce de söyledik, Obama yönetimi döneminde söyledik; bize ‘Boşaldı, boşaltılıyor' dediler, ama maalesef boşalmadı. Şu anda oranın boşaltılması gerekiyor, buranın tamamıyla oradaki Arap kardeşlerimize teslim edilmesi gerekiyor. Ondan sonra bir hedef kalıyor, Rakka. Rakka, biliyorsunuz DEAŞ'ın en önemli merkezi. İşte burada koalisyon güçleriyle bizler el ele vererek, Rakka'dan DEAŞ'ı da temizle hedefinde beraber olduğumuzu ben Sayın Donald Trump'a da söyledim. Gelen diğer temsilcilerine de söyledik: ‘Burada beraber hareket edersek biz Rakka'yı da DEAŞ'tan temizlemek suretiyle, orayı da yine oranın sahipleri olan Arap kardeşlerimize teslim ederiz. Böylece bölge sükunete kısmen kavuşmuş olur' dedik. Şu anda süreci takip ediyoruz."

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