22.07.2017 15:42:37

Erdoğan'dan Mescid-i Aksa açıklaması: Kısıtlamalar kabul edilemez!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa ihlallerine ve Aksa'nın ibadete kapatılmasının ardından yaşanan gerginliklere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa ihlallerine ve Aksa'nın ibadete kapatılmasının ardından yaşanan gerginliklere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aksa açıklaması:

- "İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tutmakta olduğu Doğu Kudüs'te 14 Temmuz günü yaşanan ve tarafımızdan da tasvip edilmeyip üzüntü duyulan bir olayı gerekçe göstererek Harem-i Şerif'i üç gün süreyle kapatması ve ardından Müslümanların Harem-i Şerif'e girişlerine, metal detektörler konulması dahil, yeni kısıtlamalar getirmeye çalışması kabul edilemez.

- İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tutmakta olduğu Doğu Kudüs'te 14 Temmuz günü yaşanan ve tarafımızdan da tasvip edilmeyip üzüntü duyulan bir olayı gerekçe göstererek Harem-i Şerif'i üç gün süreyle kapatması ve ardından Müslümanların Harem-i Şerif'e girişlerine, metal detektörler konulması dahil, yeni kısıtlamalar getirmeye çalışması kabul edilemez.

- İsrail'in tüm uyarılara rağmen bu tutumunda ısrar etmesini, dün bir kez daha Harem-i Şerif'te Cuma namazı kılınamamasını ve İsrail güçlerinin Cuma namazı için toplanan kardeşlerimize karşı aşırı güç kullanımını İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla kınıyorum. Olaylarda hayatını kaybeden 3 kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu da ifade etmek istiyorum.

- İslam'ın ilk kıblesi ve en mukaddes üç mescidinden biri olan Harem-i Şerif İslam'a ait bir mabettir. İslam İşbirliği Teşkilatı 1969 yılında Harem-i Şerif'e yönelik bir saldırı sonrasında kurulmuştur; bugün aynı birlik ve dayanışma ruhuyla tüm İslam Âlemi Filistinli kardeşlerimizin yanındadır.

- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Ürdün Haşimi Kralı II. Abdullah başta olmak üzere Kudüs İslam Vakfı ile eşgüdüm halinde bu bağlamda yürütülmekte olan çabalara destek olunmaya devam edilecektir.

- Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı gösterilmesi hukuki bir yükümlülüktür. Metal detektörler ve diğer kısıtlamalar derhal kaldırılarak statükoya dönülmelidir. Bu hassas süreçte herkesin provokasyonlara karşı dikkatli olması gerekmektedir.

- İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak, uluslararası toplumu Harem-i Şerif'te ibadet özgürlüğünü kısıtlayan uygulamaların derhal kaldırılması için harekete geçmeye çağırıyorum."