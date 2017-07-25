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Erdoğan'dan 'Körfez turu' yorumu: Olumlu bir adım oldu
Erdoğan'dan 'Körfez turu' yorumu: Olumlu bir adım oldu
25.07.2017 09:18:02

Erdoğan'dan 'Körfez turu' yorumu: Olumlu bir adım oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez’de yaşanan krizin çözümü için Suudi Arabistan ve Kuveyt’in ardından Katar’ı ziyaret etti. Dün akşam yurda dönen Erdoğan Körfez turunu değerlendirdi.

Erdoğan, Katar krizine çözüm bulma kapsamında çıktığı Körfez turunda Suudi Arabistan ve Kuveyt'in ardından dün Katar'a geçti. Katar Emiri Şeyh Emir Temim bin Hamad El Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Doha'da uçağın kapısında karşıladı. Erdoğan, Katar Emiri ile ikili görüşme yaptı. Daha sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. Katar'da basına kapalı gerçekleşen görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yazılı bir açıklama yaparak şu bilgileri verdi:

MUTABIK KALINDI

“Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Körfez bölgesindeki krizin aşılması amacıyla Kuveyt tarafından sürdürülen çabalara ve girişimlere destek verdiğini ifade etmişler, krizin müzakere ve diyalog yoluyla çözümü için mevcut girişimlerin devam ettirilmesi hususunda muhataplarıyla mutabık kalmışlardır. Ayrıca İslam ülkelerinin birlik içinde hareket etmesinin ve ülkelerin egemenlik haklarının korunmasının önemi vurgulanmıştır. Yatırımlar, turizm ve savunma sanayii başta olmak üzere ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kalınmıştır” Kuveyt, ABD ve İngiltere ile birlikte ortak bildiri yayınlayarak krizin tarafları olan Körfez ülkelerine diyalog başlatma çağrısı yapmıştı.

Ziyaretlerini tamamlayarak Türkiye'ye dönen Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında şu mesajları verdi:

YIKMAK KOLAY

“Katar meselesinin çözümü noktasında neler yapabileceğimizi, ülke olarak nasıl katkıda bulunabileceğimizi birlikte istişare ettik. Elbette yıkmak kolay, yıkılanı yeniden inşa etmek ise her zaman çok zordur. Devletler arası münasebetlerde bu daha fazla süre ve zahmet ister. Son ziyaretimiz ve temaslarımızın istikrar ve karşılıklı güven iklimini yeniden inşa yolunda önemli bir adım olduğuna inanıyorum. Kral Selman'a krizin çözümünde kendisinden beklentilerimiz olduğunu ilettik. Ülke olarak Katar'ın egemenlik haklarının korunması, gözetilmesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum.”

KATAR'DAKİ TÜRK ÜSSÜ

“Üs konusu, gerek Suudi Arabistan gerekse Kuveyt'te gündeme gelmedi. Katar'da gündeme gelmesi tabii idi. Orada, daha neler yapabileceğimizi görüştük. Bir diğer yandan Katar'ın son dönemde özellikle takındığı bu olumlu tavır takdire şayandır. Bizim en önemli beklentimiz İslam dünyasında birliğin, beraberliğin daimi, kalıcı olması. Bu tür parçalanmalara veya bu tür karşılıklı tehditlere fırsat vermemek. Beklentilerimizin takipçisi olacağız.”

MEKKE'NİN KORUYUCUSU

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Körfez turunun ardından düzenlediği toplantıda Suudi Arabistan Kralı için iki kez “Hadimu'l Haremeyni Eş-Şerifeyn” ifadesini tekrarladı. Bu ifade “Mekke ve Medine'nin koruyucusu, hizmetkarı” anlamına geliyor.

KATAR'LA YUMUŞAMA MI

SUUDİ Arabistan'da, erişime kapatılan ve aralarında El Cezire ve beIN Sports'un olduğu Katar'a ait internet sitelerine önceki gece yarısından itibaren yeniden erişim sağlanmaya başladı. Ancak, Kraliyet Divanı Üyesi Suud el-Kahtani, dün sabah kişisel sosyal medya hesabından, sitelere ulaşılabilmesinin teknik arızadan kaynaklandığını, birkaç saat içinde arızanın giderilerek bu sitelerin tekrar erişime kapatılacağını yazdı.

HACI ADAYLARINA İZİN

El Cezire kanalı, Katar Havayolları dışında gelen hacı adaylarına Suudi Arabistan'ın giriş izni vermeye başladığını bildirdi.

Katar'a 5 Haziran'da ambargoya başlayan Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine “Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran ile ilişkilerin kesilmesi ve El Cezire televizyonunun kapatılması” gibi şartların bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi yöneltmişti. Doha'nın 3 Temmuz'da yanıtını iletmesinin ardından Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelen 4 ülkenin dışişleri bakanları, Katar'a yönelik siyasi ve ekonomik ablukanın süreceğini açıklamıştı.”

 

 

 


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