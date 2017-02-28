SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Erdoğan'dan 'Karargah rahatsız' haberine ilk yorum!
28.02.2017 11:44:35

Erdoğan'dan 'Karargah rahatsız' haberine ilk yorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hürriyet'i hedef alarak, 'Kusura bakmasınlar, affedilir bulmuyorum, Bizi kendi içimizde kim birbirimize düşürmeye çalışıyorsa bedelini ağır ödeyecektir' dedi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ
PINAR HİLAL BALTA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'a yolculuğu öncesinde İstanbul'da açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'a Hürriyet'in gündeme bomba gibi düşen "Karargah rahatsız" haberi soruldu.

Erdoğan şunları söyledi:

"DENSİZLİK!"

"İsmini verdiğiniz bu gazetede ön sayfada ve içeride atılan başlık çok çok daha çirkindir. 7 soruya 7 cevap, Karargah rahatsız ifadeleri...

Bunlar tabi bizleri rahatsız ettiği gibi TSK'yı hayli hayli rahatsız etmiştir. Bizim rahatsız oduğumuz bir konuda Silahlı Kuvvetlerimizin rahatsız olmaması mümkün değildir. Biz aynı vücudun azaları gibiyiz.

Zira bu işin başı devlettir, hükümettir. Silahlı Kuvvetler devletin bir uzvudur. Atılan başlık bir terbiyesizlikti, seviyesizliktir. Böyle bir başlığı atmaya bu gazetenin ne yönetimi ne patronaj kadrosu yetkin değildir. 

Bazı adımlar atılmış vaziyette. Bizler bunun takipçisiyiz. Devleti kendi içinde birbirine düşürmeye kimsenin hak ve yetkisi yoktur. Eski alışlanlıklar artık geride kaldı. Herkes yerini, konumunu bilecek ve öyle adım atacak. 7 soruya 7 cevap derken, TSK'yı zan altında bırakıyorsunuz. Öbür tarafta "Cumhurbaşkanı ile beraber Genelkurmay Başkanı nereye giderse yanında gidiyor" gibi ifadelerle ayrıcaz terbiyesizlik yapılıyor.

"AFFEDİLİR DEĞİL..."

Bir Genelkurmay Başkanı'nın Cumhurbaşkanı hatta Başbakan ile uluslararası bir toplantıya gitmesi gayet doğal. Bunlar dünyayı tanımıyorlar. Dünyanın tüm liderleri yanlarında güvenlikle ilgili bir çok yetkilileri getiriyorlar. Bizi kendi içimizde kim birbirimize düşürmeye çalışıyorsa bedelini ağır ödeyecektir.

Ekonomik zirve toplantısına gidiyoruz. Bu zirvenin içerisinde savunma, ekonomi, turizm bir çok şey var. Bu işin sorumlusu olan kişilerin bizim yanımızda olmasından daha doğal ne olabilir. Bu ne densiz bir yaklaşımdır. Kusura bakmasınlar.

Bunu da tabi Sayın Genelkurmay başkanımızla görüştük. Kendisi de yazılı bir açıklama yayınlayacak.

Kusura bakmasınlar, affedilir bulmuyorum."


    YORUM YAZ
Erdoğan'dan 'Karargah rahatsız' haberine ilk yorum! ERDOĞAN'DAN 'KARARGAH RAHATSIZ' HABERİNE İLK YORUM!
'28 Şubat, TSK’daki FETÖ’nün önünü açtı'
Bahçeli'den 'Karargah rahatsız' açıklaması!
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
Erzurum Oltu'da kurtlar köpeği yedi!
28 Şubat dönemindeki üniversite yıllarını anlattı!
'Başkanlık asıl Erdoğan'dan sonra lazım'
Pentagon'a Suriye'deki 'çocuk savaşçılar' soruldu
28 Şubat mağduru Ak Parti'li vekil: Darbeye izin yok
28 Şubat 2017 gazete manşetleri
Hürriyet'in Yayın Yönetmeni görevden alındı
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Demirtaş hakkında yeni dava
Beşiktaş kazandı, şampiyonluk yaklaştı
O gazeteci ‘Karargah rahatsız’ haberini savundu
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
HSYK, yeni kararname yayınlandı
Bakanlar Kurulu sonrası sert 'Karargah rahatsız' tepkisi
Erbakan: Bizim davamız İslam
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
'Erbakan dikkate alınsaydı, bugün böyle olmazdı'
BM'den korkutan Arakan iddiası
ABD, Rakka için PYD'yi istiyor...
İstanbul'da trafiğe sis engeli
İstanbul'da trafiğe sis engeli
İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis trafiği olumsuz etkiledi.
28.02.2017 11:48:02
ABD’de uçak evlerin üzerine düştü: 4 ölü
ABD’de uçak evlerin üzerine düştü: 4 ölü
ABD’de Cassne 310 tipi uçağın henüz belirlenemeyen bir nedenle kalkıştan kısa bir süre iki evin üzerine düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
28.02.2017 11:43:49
Hızlı trende sefer sayıları artıyor
Hızlı trende sefer sayıları artıyor
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Yüksek Hızlı Tren hatlarında günde 40 olan sefer sayısının 10 Mart'tan itibaren 50’ye çıkarılacağını açıkladı.
28.02.2017 11:19:17
Diyarbakır'da 1 ton 787 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da 1 ton 787 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır'ın Kocaköt ilçesinde PKK'nın 1 ton 787 kilo esrarı ele geçirilip, 1 kişi de gözaltında alındı.
28.02.2017 11:04:17
Mobil bankacılık kullanıcılarına önemli uyarı
Mobil bankacılık kullanıcılarına önemli uyarı
Antivirüs yazılım kuruluşu ESET, 48 ülkede mobil bankacılık müşterilerini hedef alan bir truva atı tespit edildiğini açıkladı.
28.02.2017 11:00:13
Meslekten ihraç edilen 5 astsubay gözaltında
Meslekten ihraç edilen 5 astsubay gözaltında
FETÖ soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen 5 astsubay gözaltına alındı.
28.02.2017 10:47:54
İhracat ve ithalat arttı
İhracat ve ithalat arttı
Dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, ihracat yüzde 18,1, ithalat yüzde 15,9 arttı.
28.02.2017 10:37:08
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
“Evet dünyasında açıkça gözlenen bir kaygı var'
“Evet dünyasında açıkça gözlenen bir kaygı var'
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
'Erbakan dikkate alınsaydı, bugün böyle olmazdı'
'Erbakan dikkate alınsaydı, bugün böyle olmazdı'
'Ak Parti Kandil'e girecek ama PKK olmayacak'
'Ak Parti Kandil'e girecek ama PKK olmayacak'
HSYK, yeni kararname yayınlandı
HSYK, yeni kararname yayınlandı
Fırat Kalkanı'na karşı PKK-Esed ittifakı
Fırat Kalkanı'na karşı PKK-Esed ittifakı
Hürriyet'in Yayın Yönetmeni görevden alındı
Hürriyet'in Yayın Yönetmeni görevden alındı
Demirtaş hakkında yeni dava
Demirtaş hakkında yeni dava
O gazeteci ‘Karargah rahatsız’ haberini savundu
O gazeteci ‘Karargah rahatsız’ haberini savundu
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erbakan: Bizim davamız İslam
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
'Erbakan dikkate alınsaydı, bugün böyle olmazdı'
'Erbakan dikkate alınsaydı, bugün böyle olmazdı'
İslam’a göre evet mi, hayır mı?
İslam’a göre evet mi, hayır mı?
O gazeteci ‘Karargah rahatsız’ haberini savundu
O gazeteci ‘Karargah rahatsız’ haberini savundu

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları