28.02.2017 11:44:35

Erdoğan'dan 'Karargah rahatsız' haberine ilk yorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hürriyet'i hedef alarak, 'Kusura bakmasınlar, affedilir bulmuyorum, Bizi kendi içimizde kim birbirimize düşürmeye çalışıyorsa bedelini ağır ödeyecektir' dedi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ

PINAR HİLAL BALTA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'a yolculuğu öncesinde İstanbul'da açıklamalarda bulundu.



Erdoğan'a Hürriyet'in gündeme bomba gibi düşen "Karargah rahatsız" haberi soruldu.



Erdoğan şunları söyledi:



"DENSİZLİK!"



"İsmini verdiğiniz bu gazetede ön sayfada ve içeride atılan başlık çok çok daha çirkindir. 7 soruya 7 cevap, Karargah rahatsız ifadeleri...



Bunlar tabi bizleri rahatsız ettiği gibi TSK'yı hayli hayli rahatsız etmiştir. Bizim rahatsız oduğumuz bir konuda Silahlı Kuvvetlerimizin rahatsız olmaması mümkün değildir. Biz aynı vücudun azaları gibiyiz.



Zira bu işin başı devlettir, hükümettir. Silahlı Kuvvetler devletin bir uzvudur. Atılan başlık bir terbiyesizlikti, seviyesizliktir. Böyle bir başlığı atmaya bu gazetenin ne yönetimi ne patronaj kadrosu yetkin değildir.



Bazı adımlar atılmış vaziyette. Bizler bunun takipçisiyiz. Devleti kendi içinde birbirine düşürmeye kimsenin hak ve yetkisi yoktur. Eski alışlanlıklar artık geride kaldı. Herkes yerini, konumunu bilecek ve öyle adım atacak. 7 soruya 7 cevap derken, TSK'yı zan altında bırakıyorsunuz. Öbür tarafta "Cumhurbaşkanı ile beraber Genelkurmay Başkanı nereye giderse yanında gidiyor" gibi ifadelerle ayrıcaz terbiyesizlik yapılıyor.



"AFFEDİLİR DEĞİL..."



Bir Genelkurmay Başkanı'nın Cumhurbaşkanı hatta Başbakan ile uluslararası bir toplantıya gitmesi gayet doğal. Bunlar dünyayı tanımıyorlar. Dünyanın tüm liderleri yanlarında güvenlikle ilgili bir çok yetkilileri getiriyorlar. Bizi kendi içimizde kim birbirimize düşürmeye çalışıyorsa bedelini ağır ödeyecektir.



Ekonomik zirve toplantısına gidiyoruz. Bu zirvenin içerisinde savunma, ekonomi, turizm bir çok şey var. Bu işin sorumlusu olan kişilerin bizim yanımızda olmasından daha doğal ne olabilir. Bu ne densiz bir yaklaşımdır. Kusura bakmasınlar.



Bunu da tabi Sayın Genelkurmay başkanımızla görüştük. Kendisi de yazılı bir açıklama yayınlayacak.



Kusura bakmasınlar, affedilir bulmuyorum."