18.02.2017 22:32:50

Erdoğan'dan HDP'li seçmene: Bütünleşelim

Erdoğan, HDP'li seçmene 'Gelin bu birlik ve beraberlikte bütünleşelim' dedi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Elazığ'da toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, Ak Parti ve MHP seçmeni ile birlikte HDP seçmenine de "sandıkta evet" deme çağrısında bulundu.



İşte o ifadeleri:

Yıldırım ve Bahçeli'ye çok teşekkür ediyorum. Zira parlamento sırasında oradaki mücadeleleri her türlü takdirin üstündedir. Ve liderlerine bağlı kalarak dürüst bir şekilde el ele veren milletvekillerini de ben alkışlıyorum. Çünkü bu farklı bir mücadeleydi. Başarılı oldular, işi bitirdiler. Şimdi sıra işte bu siyasi hareketlerin tabanında. AK Parti'ye, MHP'ye, CHP'ye gönül veren kardeşlerim. Hepinize sesleniyorum, hatta HDP'ye gönül veren kardeşlerim size de sesleniyorum, bu birlik beraberlikte gelin bütünleşelim. Kardeşlerim biz, millet olarak tek bir milletiz. Türkü ile, Kürdü ile, Lazı ile, Zazası ile, Romanı ile, Boşnağı ile tek milletiz.

Ülkemde birileri paçavralar çıkarabilir, işte o paçavralar 16 Nisan'a hayır diyor. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Ne diyoruz biz tek vatan. Kimse bu topraklarda operasyon yapamaz. Rabia, tek vatan. Tek vatan, 780 bin kilometre kare tek vatan. Ve tek devlet. Kardeşlerim, işte şimdi diyorum ki, tek millet için, tek bayrak için, tek vatan için, tek devlet için evet. Onun için daha çok çalışacağız, bunun da sonunu Allah'ın izniyle getireceğiz. Kendimize güvenelim.

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