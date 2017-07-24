24.07.2017 22:37:38

Erdoğan'dan Diyanet İşleri Başkanı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in görevden alındığı yönündeki iddialarla ilgili soruyu cevapladı.

Körfez turunun ardından Ankara'da basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in görevden alındığıyla ilgili iddialar hakkında ilk kez konuştu.

HENÜZ BÖYLE BİR ŞEY YOK AMA SAYIN BAŞKANIN BİR TALEBİ OLDU

Erdoğan konuyla ilgili bir soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

Şu anda henüz böyle atılmış bir adım söz konusu değil. Fakat geleceğe yönelik sayın başkanın farklı bir görevle devam şeklinde bir talebi söz konusu.

Bu da tabi ki Sayın Başbakan'la görüşülerek değerlendirilecek bir konudur. Ama şu an Sayın Başkan'ın görevden alınması ya da ayrılması söz konusu değildir.