19.02.2017 21:57:27

Erdoğan'dan Arap basınına hilafet açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan’ın El-Arabiya kanalına konuk oldu.

TİMETURK | HABER MERKEZİ

Suudi Arabistan'ın El-Arabiya kanalına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “Hilafetin geri getirilmesi gibi bir hayaliniz ya da isteğiniz var mı?” şeklinde yöneltilen soruya: “Artık dünya bir değişim-dönüşümün içerisinde. Bu değişim-dönüşüm içerisinde bizler zaten hangi sistemi getirmek istediğimizi, hangi şu anda nasıl bir dönüşümün olması gerektiğini bugüne kadar anlattık. Şu anda mesela Türkiye bir referanduma gidiyor. Bu, cumhurbaşkanlığı sistemi referandumu. Bu cumhurbaşkanlığı sistemi seçiminde, sorduğunuz sorudaki türden bir şey kesinlikle yer almıyor. Yani şu anda Türkiye'nin öyle bir hilafet derdi, bir hilafet meselesi ya da benzeri bir şey söz konusu değil.” cevabını verdi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder