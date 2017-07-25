25.07.2017 12:52:34

Erdoğan'dan Almanya'ya: Her saygısızlığın cevabını alacaksınız

Grup konuşmasında Almanya ile yaşanan gerilime de değinen Erdoğan, 'Sergilediğiniz her saygısızlığın cevabını alacaksınız. Bizi tehdit ederseniz siz kaybedersiniz' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı'nın Almanya eleştirileri şu şekilde:



BİZİ TEHDİT ETMEYE KALKARSANIZ KAYBEDERSİNİZ



Ülkemizde neredeyse her gün eylem yapan bir terör örgütünün Suriye'deki uzantısını isim değişikliği oyunlarıyla koruma altını alıp, silahlandırırken itirazlarımıza kulak tıkayanlar biz kendimizi korumak için operasyon yaptığımızda var güçleriyle bağırıyorlar. Ülkelerindeki kişilerle ilgili "Bu yargının işidir" diyen buna karşılık ülkemizde casusluk yaparken suç üstü yakalandığında işi krize dönüşen kendileridir. Sizdeki hukuk da bizdeki guguk mu? Almanya'da Amerika'da yapılınca suç sayılan eylem, Türkiye'de yapılınca niye hak ve özgürlük meselesine dönüşüyor. Üstelik bu işi delikanlıca götürmüyorlar. Hemen ekonomik belaltı vuruşlarına başvuruyorlar. Biz bugüne kadar hiçbir ülkenin Türkiye'deki yatırımlarıyla ters bir ilişkiye girmedik. 100 yılı aşkın süredir Türkiye'de faaliyet gösteren Alman firmaları var. Bugüne kadar hiç rahatsızlıkları olmadı. İyi de kazanıyorlar. Bizi bunlarla tehdide kalkarsanız yanılırsınız ve siz kaybedersiniz.

KANLI KATLİAMLARA İMZA ATANLAR BİZE İNSANLIK DERSİ VEREMEZ



I. ve II. Dünya savaşlarında karşılıklı olarak tarihin en acımasız ve en kanlı katliamlarına imza atanlar kusura bakmasınlar bize insanlık dersi veremezler. Irak, Suriye, Mısır, Libya, Kuzey Afrika, Afrika'nın diğer bölgelerinde Balkanlar'da olduğu gibi fırsat bulduklarında kan dökmekten çekinmeyenlerin bize söyleyecek sözü olamaz. Irak'ta, Suriye'deki insanların ölümünün arkasında asıl güçler bunlar değil mi? Eskiden tehditlerini süslü püslü kelimelerin arkasına saklayarak yaparlardı, şimdi alenen yapıyorlar. En azından artık daha dürüst davrandıkları için kendilerine müteşekkiriz. Kamuoüyunun süslü püslü kelimelerin arkasındaki çirkin yüzleri görmesi her zaman mümkün olmuyordu. Almanya'nın bilmem ne bakanı Türkiye'ye nasıl zarar vereceklerini medya önünde ifşa ettiklerine göre anlaşılan iyice çaresiz durumdalar.

VAKTİ ZAMANI GELİNCE HEPSİNİN AJANLARININ ÜZERİNE BİNECEĞİZ



Gezi olaylarına ümit bağladılar olmadı. FETÖ'ye umit bağladılar olmadı. Bir ara DEAŞ'ı üzerimize saldılar. Ama hiç heveslenmesinler. Şu ifadeye bak, "YPG terör örgütünü kullanmayın SDG'yi kullanın" Artık ne yaparlarsa yapsınlar çuvala sığmıyorlar. Bunlar bütün açıklığıyla ortada. Farklı kesimler üzerindeki arayışlarını yakından takip ediyoruz. Vakti zamanı gelince hepsinin ajanlarının üzerine binmeye devam edeceğiz.

ALMAN FİRMALARININ HİÇBİRİNE SORUŞTURMA AÇILMADI



Alman firmaların Alman politikacılarından daha ferasetli, vizyon sahibi olduğunu görüyoruz. İş dünyasından gelen sinyaller yeni yatırımların kesintisiz sürdüğüne işaret ediyor. Türkiye'deki Alman firmalarının hiçbiriyle ilgili ne bir soruşturma ne bir kovuşturma kesinlikle yoktur, bu bir yalandır, hedef saptırmadır. Firmalarınıza sorun, nerede ne var. Eğer bulabiliyorsanız getirin gereğini yapalım. Şehir hastanelerimizle ilgili İstanbul İkitelli Hastanesi yaklaşık1,5 milyar dolarlık bir yatırım. Bunun kredi anlaşmasını İstanbul'da imzaladık. Yüzde 80'i Japon firması yüzde 20'si öz sermaye olmak üzere. Şu anda çalışmalar başladı. Dere yatağında akıyor, sıkıntı yok. Dereyi yatağından çıkarmayı Allah'ın izniyle bunları gücü yetmeyecek.