03.03.2017 21:23:27

Erdoğan'dan Almanya'ya çok sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet ve Ekonomi Bakanlarının programlarının iptal edilmesi nedeniyle Almanya'ya tepki göstererek, 'Bunlar teröre yardım ve ya

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet ve Ekonomi Bakanlarının programlarının iptal edilmesi nedeniyle Almanya'ya tepki göstererek, "Bunlar teröre yardım ve yataklıktan yargılanması gerekiyor. Sizin bütün bu yaptıklarınızı meydana dökeceğiz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeşilay Zümrüdüanka Ödülleri" töreninde konuştu. Sürekli haz peşinde koşup hedonist bir nesil yetiştirme hedefinde olanlar var. Gençleri birçok alanda koruma altına almamız şart. Yoksa yazık olur gençliğimiz elden gider. Milli ve yerli bir gençlik için herkesin daha fazla gayret göstermesi şarttır. Sigaraya karşı mücadeleyi hep birlikte sürdürelim. Bu kararı bu akşam verelim. Devletin vazifesi vatandaşın sağlığını güvence altına almaktır. Sigara alkol ve uyuşturucuyla mücadelede dahi çok büyük engellerle karşılaştık. Sorunu başta taraflara çekmeye gayret gösterdiler. Alkol yasaklanıyor yaşam biçimimizde müdahale ediliyor diye ortalığı ayağa kaldırdılar. Böyle bir şey yok. Biz sadece tebliğ görevimizi yaptık. Vatandaşımın sağlığı için bu düzenlemeleri yaptık. Alkol düzenlemesi yürürlüğe gireli Haziran ayında 4 sene olmuş olacak. Muhalefetin hiç iddiası doğru çıkmadı" dedi."BU DEĞİŞİKLİK BUGÜNÜN İŞİ DEĞİLDİR"16 Nisan'da yapılacak referanduma ilişkin de konuşan Erdoğan, "Bu değişiklik bugünün işi değildir. Geleceğe farklı bir adım atıyoruz. Parlamentoda sürekli tıkanan bu sistemi değiştirmeliyiz. Ortalama 16 ayda bir hükümetin değiştiği ülkede istikrar olamaz. İstikrar bizim dönemimizde yakalandı. 16 Nisan'da yeniden 5 yıllık hükümet etme dönemi başlayacak. Aslolan millettir. 5 yılda bir millet memnun olup olmadığına karar verecek. Yargı hem bağımsız hem tarafsız olacak" diye konuştu.ALMANYA'YA TEPKİCumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet ve Ekonomi Bakanlarının programlarının iptal edilmesi nedeniyle Almanya'ya tepki göstererek, "1 ay bu kişi PKK'nın temsilcisi olarak Alman ajanı olarak bu kişi Alman Konsolosluğunda saklanmıştır. Bunu bana Merkel söylediğinde ben ona şunu söyledim. Biz şu anda bağımsız ve tarafsız yargıya güveniyoruz. Verin yargılansın. Önce vermediler sonra verdiler. Ve tutuklandı. Şu anda yüzlerce terörist Almanya'da terör estiriyor. Benim adalet bakanım hem resmi görüşmesine yapacak hem de kampanyayı yapacak. Bakanlarımızı konuşturmuyorlar. Orası parka müsait değil diyorlar. Benim orada telekonferansla konuşma yapmamanı engelliyorlar. Cemil Bayık'ı Kandil'den oraya bağlıyorlar ve Bayık orada konuşmasını yapıyor. Sizin bu yaptıklarınızı tek tek meydana dökeceğiz. Artık o eski Türkiye yok. Ayaklarının üzerinde duran Türkiye var. Onlar bu kararı alıyor" ifadelerini kullandı.