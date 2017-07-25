25.07.2017 09:54:41

Erdoğan'dan ABD'nin S-400 eleştirilerine cevap geldi!

ABD'nin, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasını eleştiren açıklamalarına cevap verdi.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez'de yaşanan krizin çözümü için Suudi Arabistan ve Kuveyt'in ardından Katar'ı ziyaret etti. Ankara'ya dönüşünde açıklamalarda bulundu:



Erdoğan Rusya'dan alınması planlanan S-400 füzeleri ile ilgili ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'un “Endişe verici” sözlerini eleştirdi.



Erdoğan şunları söyledi:



“Niye endişe verici olsun? Her ülke kendi güvenliği için belli tedbirleri almak durumundadır. Biz birçok kez Amerika ile de bu görüşmelerimizi yaptık. Ne yazık ki bunları temin edemediğimiz için ister istemez biz S-400'ler üzerinde planlama yaptık. Adımı da atacağız. Endişe verici hiçbir yanı yok. Farklı silahlar kullanıldığı zaman endişe vermiyor, S-400 kullanıldığı zaman endişe veriyor bu nasıl bir şeydir? Görüşmeler zaten büyük ölçüde bitti.”



NELER OLMUŞTU?



ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Colorado eyaletinde konuşmuş, Türkiye'nin Rusya'da S-400 hava savunma sistemlerini satın alması durumunda, bunun ABD için 'endişe' yaratacağını söylemişti.