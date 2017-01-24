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'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
25.01.2017 03:34:08

'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'

MHP Genel Başkan adaylarından Gaziantep Milletvekili Ümit Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert eleştirilerde bulundu...

MHP Genel Başkan adaylarından Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ'ın başkanlık sistemine karşı olmasının sebeplerini anlattığı video tartışma yarattı.

Söz konusu videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Eyalet Sistemi" ile ilgili geçmişte yer alan açıklamalarına da yer veren Özdağ, "başkanlık sistemi denilen sistem aslında Türkiye'yi fedaral sisteme hazırlamak için kurgulanmış." ifadelerini kullanıyor.

İşte o videoda yer alan konuşmalar:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mart 2013 tarihinde dönemin başbakanıyken CNN TÜRK'te katıldığı programda "Eyalet Sistemi" ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanıyor:

"EYALET SİSTEMİNDEN KORKMAMALIDIR"

"Gelişmiş, güçlü ülkelere bakarsanız; bunların hiçbirisinde eyalet korkusu diye, eyalet endişesi diye bir şey yoktur. Eyaletlerde de böyle bir endişenin içine girmeye gerek yok. Bu konuda benim söylediğim şu: 'Güçlü bir Türkiye asla eyalet sisteminden korkmamalıdır.Tam aksine, eyalet yapılanmaları o güçlü ülkelerde çok daha süratla kalkınmayı getirir ve demokraside özellikle siyasi rekabeti getirir. Bu güçlenme alametidir."

"ÜSTÜ ŞİŞHANE ALTI KAVAL OLMAZ"

9 Aralık 2004'te katıldığı "Teke Tek" programında Fatih Altaylı'nın "Eyalet sistemi olan ülkelerde var mı başkanlık sistemi?" sorusuna ise Erdoğan'ın verdiği yanıt şu şekildeydi: "Zaten işi ucundan almayacaksınız, aldığınız zaman, her şeyiyle ele alacaksınız. Bunun üstü şişhane altı kaval olmaz."

Ümit Özdağ ise başkanlık sistemine karşı olduğunu şu cümlelerle ifade ediyor:

"FEDARAL SİSTEME HAZIRLAMAK İÇİN"

"Daha bir kaç yıl öncesine kadar İmralı'da Öcalan'la ortak anayasa yazan bir kadro şimdi başkanlık sistemi istiyor Türkiye'de. Başkanlık sistemi denilen sistem aslında Türkiye'yi fedaral sisteme hazırlamak için kurgulanmış.

"ERDOĞAN CUMHURİYETİ KURULUYOR"

123. madde ve 126. maddede değişiklik istiyorlar. Üniter ve milli devlet yapılanmasının açıklandığı bölüm. Değişiklikle şöyle isteniyor: Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve huzuru sağlamak amacıyla, birden çok ili içine alan merkezi idare teşkilatı kurulabilir. Merkezi idare kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının; kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir. Özerk bölgeyi oluşturmak için üniter devlet yapısı içerisinde meclise getirirseniz, bunu getiremezsiniz. Bir sabah uyandığımızda Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yayınlanmış görürüz. Bu devletin nasıl kurulacağı ve işleyeceğiyle ilgili bütün yetkilerin bir tek kişiye, o da Recep Tayyip Erdoğan'a verilmesi demektir.Anayasa değişikliğinin geçmesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bildiğimiz şekliyle fiilen sona eriyor ve "Erdoğan Cumhuriyeti" kuruluyor. Bunun adını koyalım. 

"TÜRK MİLLİYETÇİSİ OLAMAZ"

Böyle bir anayasaya "Evet" diyen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Türk milliyetçisi olamaz. Türk milliyetçiliğiyle bütün bağını koparmış demektir."



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