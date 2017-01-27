27.01.2017 22:35:00

Erdoğan, Çipras'a verdiği sözü hatırlattı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 askerin iade edilmemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisini çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişimi başarısız olunca Yunanistan'a kaçan 8 askeri iade etmeme kararı alan Yunanistan'a tepki gösterdi.

Erdoğan, "Avrupa Konseyi'nin, Avrupa Parlamentosu'nun, 'Şunu şöyle yapsanız, yoksa sizinle ilgili bir gözlemci süreci başlatacağız' şeklindeki yaklaşımları hoş değil. Neticede bu millet kendi göbeğini kendi keser. Benim şehitlerimin hesabını onlar mı verecek? Bizim millete ve Allah'a hesap vermek dışında, hiçbir merciye hesap verme durumumuz yoktur. Yunanistan oraya sığınan sekiz alçağı hâlâ bize vermiyor. Ben kendilerini daha ilk akşam aradım, bana verdiği söz ‘15-20 gün içerisinde biz çözeriz'. Bunlar, Türkiye'de terör eylemi yapmışlar, burada yargılanmaları gerekir. İade işlemindeki gecikme, tabii ki güvenin de sarsılmasına neden olur" ifadelerini kullandı.

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