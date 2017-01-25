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Erdoğan: 'Büyükelçiliğimiz tarafından tanınmayan iş adamları derneklerine itibar etmeyin'
25.01.2017 18:38:43

Erdoğan: 'Büyükelçiliğimiz tarafından tanınmayan iş adamları derneklerine itibar etmeyin'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Madagaskar İş Forumu'nda yaptığı konuşmasında, FETÖ'nün Madagaskar'da da uzantılarının bulunduğunu belirterek, 'Adının içinde Türkiye geçen ve bizimle hiçbir bağları olmayan, büyükelçiliğimiz tarafından tanınmayan hiçbir kuruluşa özellikle de iş adamları derneklerine lütfen itibar etmeyin' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Madagaskar İş Forumu'nda yaptığı konuşmasında, FETÖ'nün Madagaskar'da da uzantılarının bulunduğunu belirterek, "Adının içinde Türkiye geçen ve bizimle hiçbir bağları olmayan, büyükelçiliğimiz tarafından tanınmayan hiçbir kuruluşa özellikle de iş adamları derneklerine lütfen itibar etmeyin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretinin son durağı olan Madagaskar'da Türkiye-Madagaskar İş Forumu'nda iş adamlarına seslendi. Verimli heyetlerarası ve ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Erdoğan, "Türkiye ile Madagaskar arasında siyasetten ekonomiye, savunmadan enerjiye, bilim ve teknolojiye çevreye ve sürdürülebilir kalkınmaya kadar çok geniş işbirliği imkanları mevcuttur. Bugüne kadar bu potansiyelin hayata geçirilmemiş olması her iki ülke için de büyük eksikliktir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki birçok ülke ile ortak projeler gerçekleştirildiğini kaydederek, verimli işbirliği yapıldığını belirtti. Tecrübelerin paylaşımlarından memnuniyet duyduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek ağaçtan orman olmaz. Elbirliği, güç birliği yapılmadan başarıya ulaşılmaz. Bu sebeple biz hem ekonomik hem diplomatik gücümüzü dostlarımızla paylaşmaya özel önem veriyoruz. Madagaskar'ı dost bir ülke olarak görüyoruz. Bunun için de ekonomik işbirliğimizin kapsamını, ilişkilerimizin derinliğine ve dostluk ruhuna yaraşır seviyelere yükseltmek istiyoruz. Ülkelerimiz arasındaki mevcut ikili ilişkilerin özellikle de ticari gerçek potansiyelimizi yansıtmadığını düşünüyorum. 2000'li yılların başında 12 milyon dolar olan ticaret hacmimiz 2013 yılında 5 kat artarak 64 milyon dolara ulaştı. Halen bu rakam 60 milyon dolar civarında seyrediyor. Türkiye ve Madagaskar arasında ticari alanda hiçbir anlaşma olmadı. Bu rakama ulaşılması sevindiricidir" diye konuştu.

"Büyükelçiliğimizce tanınmayan hiçbir kuruluşa özellikle de iş adamları derneklerine lütfen itibar etmeyin"

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha üst seviyelere taşınması için iş adamlarının önünün açılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, THY'nin Madagaskar'da her geçen gün güçlenmesi iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi isteğinin en somut örneği olduğunu dile getirdi. Müteahhit şirketlerinin 104 ülkede 300 milyar doların üzerinde iş hacmine ulaştığını bildiren Erdoğan, müteahhitlik sektörünün dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidi listesinde 43 firma ile temsil edilerek ikinci sırada bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye'nin 15 Temmuz'da nasıl bir darbe girişimine maruz kaldığını biliyorsunuz. Bu alçak girişimde bulunan FETÖ terör örgütünün maalesef Madagaskar'da uzantıları bulunuyor. Bunların ne derecede tehlikeli olduklarını biz bizzat yaşayarak öğrendik. Madagaskar'da da yapılanmalarına ilişkin gerekli önlemleri sayın Cumhurbaşkanımızla değerlendirdik ve belli adımların atılacağına inanıyorum. Sizden bir ricamız olacak. Adının içinde Türkiye geçen ve bizimle hiçbir bağları olmayan, büyükelçiliğimiz tarafından tanınmayan hiçbir kuruluşa özellikle de iş adamları derneklerine lütfen itibar etmeyin."

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