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11.02.2017 12:00:01
Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti. Haliç Kongre Merkezi'nde saat 11.00'da başlayan görüşme devam ediyor.
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Angola'da stadyumda izdiham: 17 ölü
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