16.07.2017 21:40:37
Erdoğan Başpehlivan Balaban'ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan İsmail Balaban'ı kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan İsmail Balaban'ı kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde rakibini yenerek başpehlivanlık ünvanını kazanan Balaban'a kutlama telgrafı gönderdi.
Balaban, Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen başpehlivanlık finalinde Orhan Okulu'yu mağlup etmişti.