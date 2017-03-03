03.03.2017 21:05:38

Erdoğan: Almanya terörden yargılanmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın teröre destekten yargılanması gerektiğini söyledi.

TIMETURK|HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilay'ın ödül töreninde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Almanya'da yapacağı toplantılara izin verilmemesi konusunda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Almanya'nın teröre yardım ve yataklıktan yargılanması gerekiyor. Sizin bütün bu yaptıklarınızı meydana dökeceğiz. "dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

"Şu anda yüzlerce terörist Almanya'da terör estiriyor. Benim Adalet Bakanım resmi görüşme yapacak, vatandaşlara şu kampanyayı anlatacak. Orası parka müsait değil diyor. Adalet Bakanımızı, Ekonomi Bakanımızı konuşturmuyorlar.

Ben video konferansla meydan mitingine katılacağım, anında dünyada görüşmemiş, iki saatte Anayasa Mahkemesi karar alıyor. Konuşma yapmamı engelliyor. Cemil Bayık Kandi'den konuşabiliyor. Bunlar (Almanya) teröre yardım ve yataklıktan yargılanması gerekiyor. Sizin bütün bu yaptıklarınızı meydana dökeceğiz. Artık o eski Türkiye yok. Ayaklarının üzerinde duran bir Türkiye var."