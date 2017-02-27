27.02.2017 21:10:47

Erdoğan, Akar görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fikri Işık ve Org. Hulusi Akar'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar ile görüştü. Org. Akar, sabah saatlerinde de Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya gelmişti.

Fikri Işık saat 16:45 itibariyle Beylerbeyi Sarayı'na geldi. Aynı davetin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a da yapıldığı, Akar'ın da bu akşam Beylerbeyi Sarayı'na gelip Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Görüşmenin yaklaşık 2 saat sürdüğü öğrenildi.