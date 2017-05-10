10.05.2017 19:17:58

Erdoğan: ABD umarım bir an önce bu yanlıştan döner

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Endişelerimizi 16 Mayıs'ta Başkan Trump ile yapacağımız görüşmelerde ayrıntılı şekilde kendilerine de bizzat ifade edeceğim.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sierra Leone Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma'yla ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda ABD'nin YPG'ye silah vermesini değerlendiren Erdoğan "Terör örgütleri kaostan faydalanmaya çalışıyor umarım bu yanlıştan bir an önce dönülür" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

"Türkiye olarak tavrımızı, demokrasi, meşruiyet, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasından yana koyduk. Suriye ve Irak'taki her gelişme bizim için doğrudan milli meseledir.

YPG gibi örgütler kaosu fırsata çevirmeye çalışıyor. DEAŞ terör örgütüyle mücadele bir başka terör örgütü ile yürütülmemelidir. Müttefiklerimizin terör örgütüyle değil bizim yanımızda yer alacağını bilmek istiyoruz.

Alınan kararla ilgili endişelerimizi 16 Mayıs'ta Başkan Trump'a ileteceğim. Temenni ederim ki yanlıştan bir an önce dönülür.."