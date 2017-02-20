20.02.2017 17:18:02

Erdoğan'a suikast girişimini yöneten Sönmezateş açıkladı: Emri kimden aldı?

Eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, 'Emrin Genelkurmay'dan olduğu söylendi' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın ilk duruşması Muğla'da görülmeye başlandı.



Avukatlar istifa ederek savunmak istemedi.



İlk olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı Marmaris'teki otele yönelik saldırıyı yönettiği belirtilen eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in ifadesi alındı.



"FETÖ'cü değil, darbeciyim" ifadesini kullanan Sönmezateş, duruşmada "Bu operasyona katıldım ve bedelini de ödüyorum. Emri Semih Terzi verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetime el konduğu söylendi. Emrin Genelkurmay'dan olduğu söylendi. FETÖ'yle alakam yok" dedi.

15 Temmuz gecesi Marmaris ilçesinde suikast girişiminde bulunduğu ileri sürülen askerlerin yargılanacağı Muğla'da yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Erdoğan'a suikast girişiminde bulunmakla suçlanan askerler güvenlik önlemleri altında yargılamanın yapılacağı salona getirildi.