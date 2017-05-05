05.05.2017 17:57:10

Erdoğan'a suikast girişimi davasında ara karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz gecesi suikast girişimi davasında ara karar açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz gecesi suikast girişimi davasında tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında ara karar açıklandı.

44 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak davaya müdahillik talebi de kabul edildi.