20.02.2017 09:37:12

Erdoğan'a suikast girişimi davası başlıyor

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın tutuklu sanıklarının ilk duruşması başlıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın tutuklu sanıkları, ilk duruşma için gruplar halinde yargılamanın yapılacağı Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'na getiriliyor.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "bir numaralı" sanık olarak yer aldığı iddianamede, 74 mağdur ve müşteki ile 44'ü tutuklu, 3'ü yakalama emriyle aranan 47 sanık bulunuyor.

İddianamede, 47 sanığın "Cumhurbaşkanına suikast", "anayasayı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç", "silahlı terör örgütü yöneticisi olma", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "zincirleme şekilde silahla tehdit", "Cumhurbaşkanına hakaret", "zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali" ve "nitelikli yağma" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

Saldırıyı gerçekleştiren FETÖ'nün "suikast timi"ndeki biri firari 37 asker için en az 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet talep ediliyor.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Muğla Adliyesinde alanın yetersiz olması nedeniyle sanıklar, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda oluşturulan mahkeme salonunda yargılanacak.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası etrafında Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Girişinde kontrol noktası oluşturulan binanın çevresi de bariyerle kapatıldı. Polis ekipleri, duruşma günü akredite olan gazeteciler, avukatlar ve sanık yakınlarını üst araması yaparak X-ray cihazından geçirecek.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, duruşmanın yapılacağı salonda incelemelerde bulunarak alınan güvenlik tedbirlerini yerinde inceledi.

Topuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, duruşmanın 20 Şubat'ta Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki salonda başlayacağını belirterek, Muğla'daki davanın önem arz ettiğini söyledi.

Salonda, sanıklar ve yakınları, avukatlar ve basın mensupları ile şehit yakınları ve olaydan zarar görenler için yer ayrıldığını belirten Topuz, görüntü ve ses sistemlerinin de yer aldığı salonda her türlü güvenlik önleminin de eksiksiz alındığını kaydetti.

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016'da bir darbe teşebbüsünde bulunulduğunu hatırlatan Topuz, "Biz, o geceden itibaren soruşturmamıza başladık. Yaklaşık 5 aylık sürede özellikle Marmaris'teki otel baskınına iştirak eden askerlerle ilgili soruşturmamızı bitirdik ve kamu davamızı açtık. Duruşma 20 Şubat'ta başlıyor. Bununla ilgili bütün tedbirlerimizi aldık. Duruşmanın yapılacağı salonumuzla ilgili de tedbirlerimizi aldık." dedi.

Duruşmada 3'ü firari 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılanacağına işaret eden Topuz, "Bunlardan 3'ü general. Marmaris'teki hadiseye doğrudan iştirak eden bir general var. Diğerleri de yardımcı pozisyonunda. Şu ana kadar tüm çalışmalar yapıldı ve pazartesi itibarıyla duruşmaya başlayacağız." diye konuştu.

"TÜRK TARİHİNİN EN ÖNEMLİ DAVALARINDAN BİRİ"

Davanın kamuoyunca yakından takip edildiğini anlatan Topuz, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taraf olduğu tek dosya bu salonda yargılaması yapılacak dosyadır. Dolayısıyla Türk tarihinin en önemli davalarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Özgül ağırlığı en fazla olan bir dava. Kaldı ki 15 Temmuz gecesi Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik gerçekleştirilmeye çalışılan eylem sonuca ulaşmış olsaydı, iyi ki ulaşmadı, bugün çok farklı şeyleri konuşuyor olabilirdik. Dolayısıyla bu özgül ağırlığa uygun bir soruşturma yaptık."

Topuz, soruşturma aşamasında toplanabilecek bütün delilleri topladıklarını, tahminen 2 bin civarında kriminal inceleme yaptırdıklarını, 300-400 civarında kriminal rapor çıktığını anlattı.

Mahkeme süresince içeride ve dışarıda tüm güvenlik önlemlerinin polis ve jandarma ekipleri tarafından sağlanacağını vurgulayan Topuz, "Biz burada hem gelen sanıkların güvenliğini hem gelecek şehit yakınları, suçtan zarar görenlerin güvenliğini almak için özellikle Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile çalışmalarımızı yaptık. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sanıkların güvenliğini alacak. Her ihtimali gözeterek çok sayıda toplantı yaptık. Şu ana kadar her şey yolunda. Gerekli tüm önlemler alınmış durumda." dedi.