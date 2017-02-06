06.02.2017 23:57:50

Erdoğan'a hakaretten 3 kişi tutuklandı

Ankara'da sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle 3 kişi tutuklandı...

Ajanslarda yer alan habere göre; Ankara'da sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ileri sürülen 3 kişi tutuklandı.

Antalya emniyetinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Başsavcılığı'nın talimatıyla sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen M.Y., A.Ş., A.K. ve N.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.Ş., A.K. ve N.K. çıkarıldıkları mahkemece 'cumhurbaşkanına hakaret', 'terörle mücadele kanununa muhalefet' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından tutuklandı. M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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