03.02.2017 23:03:45

Erdoğan'a hakarete tutuklama

Şanlıurfa'da bir kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya hesabı üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı...

Ajanslarda yer alan habere göre; Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Şanlıurfa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen A.A. (27) Bağlarbaşı mahallesindeki evinde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen A.A. tutuklandı.

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