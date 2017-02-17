18.02.2017 10:40:07

Erdoğan'a destek için yola çıkan Özavcı, Kütahya'da

16 Nisan'da yapılacak referandumda Cumhurbaşkanlığı sistemine destek vermek üzere Türkiye turuna çıkan Erol Özavcı, Kütahya'ya geldi.

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16 Nisan'da yapılacak referandumda Cumhurbaşkanlığı sistemine destek vermek üzere Türkiye turuna çıkan Erol Özavcı, Kütahya'ya geldi.4 çocuk babası Erol Özavcı'nın, referanduma destek için çıktığı Türkiye turunda 37'nci durağı Kütahya oldu. "Güçlü Bir Türkiye İçin Evet" kampanyasına destek için Türkiye turu yapan Özavcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları ve "yeni Türkiye", "dünya lideri", "dünya liderimizle yeni Türkiye yolunda" yazıları bulunan otomobiliyle kente geldi.Referanduma 'evet' için yaklaşık 1 ay önce Kocaeli'den yola çıkan Özavcı, Kütahya'da yolculuğu hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Özavcı, "Cumhurbaşkanımıza destek vermek, referanduma 'evet' demek için yollardayım. Güçlü bir Türkiye için 'evet' diyorum. İnsanlara zorla bir şeyler yaptırmanın manası yoktur, dayatmanın bir anlamı yoktur. Halk kendi anayasasını kendisi seçmelidir ve kendisi yapmalıdır. O yüzden ben de bu davaya, Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, vatanımıza, milletimize ve bayrağımıza olan sevgimizden dolayı Türkiye turuna çıkmış durumdayım. Bugün Cumhurbaşkanımız ülkemizin başımda olmasaydı inanın halimiz Suriye'den, Mısır'dan, Irak'tan farklı olmazdı. Cumhurbaşkanımız bize Allah'ın bir lütfu, bir gerçek liderdir. Zira bir liderde olması gereken tüm vasıflar onda mevcut olduğu için ben de Türkiye yolundayım. Bir Kürt kardeşinizi olarak ben evet diyorum, siz de evet diyin" şeklinde konuştu.2010 yılı DSP Genel Başkan Adayı Erol Özavcı, Türkçe ve Kürtçe verdiği mesaj ile referanduma 'evet' oyu verilmesini istedi.Kütahyalılar da, Özavcı'ya "16 Nisan'da oyumuz evet" diyerek destek verdi.