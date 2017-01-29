29.01.2017 14:14:01

'Erdoğan 40 ilde miting yapacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, anayasa değişikliği referandumu için 40'a yakın ilde toplu açılış ve miting düzenleyeceği iddia edildi.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre Erdoğan şubat ayının ortalarında yurtiçi ziyaretlerini arttıracak.

Erdoğan, nisan ayında yapılacak referandum öncesinde büyükşehirler başta olmak üzere yaklaşık 40 ilde miting düzenleyecek.

Erdoğan bu çerçevede İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Adana, Samsun, Erzurum, Çanakkale, Kocaeli, Diyarbakır, Yozgat, Van gibi illerde toplu açılışlar ve toplantılar düzenleyecek.

TELEVİZYONLARDA ANLATACAK

Erdoğan, referandum sürecinde yeni sistemi anlatmak için bazı televizyon programlarına da çıkacak. Cumhurbaşkanlığı'nda süreçle ilgili planlamaların devam etttiği, gidilecek il sayısı ve kampanya sloganlarının kısa sürede netleşeceği öğrenildi. Erdoğan, referandum sürecinde miting yapması konusunda, "Şu anda bizim meydanlarda olmamıza mani bir hal yok. Birçok etkinlik olacaktır. Arkadaşlarımızla değerlendirmelerimizi yaparız, şu an meydanlardayım. Bunun değerlendirmelerini yaptıktan sonra kararımızı veririz. Kaldı ki bir Cumhurbaşkanı olarak, Cumhurbaşkanlığı üzerinde geleceğin hazırlandığı süreç bizi de ilgilendirecektir" demişti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder