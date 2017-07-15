15.07.2017 17:46:25

Erdoğan, 15 Temmuz törenleri için İstanbul'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak törenlere katılmak üzere İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümünde İstanbul'da yapılacak törenlere katılmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutuna geldi. Erdoğan'ın evinin etrafında bekleyen çok sayıda vatandaş sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, vatandaşların tezahüratları arasında konutuna geçti.



Bu sırada bazı gruplar, yapılacak törenler için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru hareket etti.