SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde konuşuyor
Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde konuşuyor
15.07.2017 22:08:25

Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde konuşma yapıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

TAM BİR YIL ÖNCE...

Tam bir yıl önce bugün, bu saatlerde ülkemizin pekçok yeriyle birlikte burada, bir ihanet girişimi başlamıştı.

Tanklarıyla, zırhlı araçlarıyla buraya gelen darbecilerin köprüyü kapatmasıyla, bir süredir anlam verilemeyen hareketlenmenin sebebi ve hedefi artık anlaşıldı.

Köprüyü kapatan darbeciler kendilerince "artık kontrol bizim elimizde" mesajı vermek istiyorlardı.

O esnada ben, Enerji Bakanımız, eşim, kızım, torunlarım Dalaman'dan bu tarafa doğru hareket etmiştik.

Milletimiz kullanılan yönteme ve üsluba bakarak, anında bu darbe girişiminin arkasında FETÖ ihanet çetesinin olduğunu tespit etmiş ve hemen harekete geçmiştir.

MİLYONLAR MEYDANLARI DOLDURDU

Televizyon ekranlarından yaptığımız çağrıyla milyonlarca vatandaşımız meydanları, havalimanlarını doldurmuştur.

İstanbul'da en çok kanın döküldüğü yer işte burasıdır. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'dür. Tankların önünde, burada tam 36 vatandaşımız şehit oldu. Saraçhane'de 20'ye yakın şehidimiz var. Çengelköy'de, AHL'de, Esenler'de, Türk Telekom'da onlarca şehit verdik.

MİLLETİN SİLAHI İMANIYDI

En öldürücü silahlar vatandaşlarımıza karşı acımasızca kullanıldı. En küçük bir tereddüt göstermediler. Peki, onların karşısına dikilen vatandaşlarımızın elinde ne vardı? Ellerinde silah mı vardı? Bugün olduğu gibi bayrağı vardı. Belki çok daha etkili bir silah vardı. O silah da imanıydı, imanı!

KÖPRÜNÜN DİLİ OLSA DA...

Tekbirle tankın üzerine giden bir milleti kim esir edebilir?

Hemen 3-4 metre ilerisine düşen kurşunlara aldırış etmeden yürüyen ve "geri dön öleceksin" diyenlere, şu cevaba bakın, "bugün ölmeyeceğiz de ne zaman öleceğiz" diyen bir millete kim zincir vurabilir.

Ah, şu köprünün dili olsa da, o geceki kahramanlıkları bir anlatsa...

O gece yaralansa da eğilmeyen tüm başlara şükranlarımı sunuyorum. Milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Özgürlüğüne, ecdadına, bayrağına, geleceğine, vatanına sahip çıkan milletimin tüm fertlerine teşekkür ediyorum.

BİZ MİLLETİZ. ONLAR İLLET! FARKIMIZ BU

FETÖ'nün sadece FETÖ olmadığını, PKK'nın sadece PKK olmadığını, DEAŞ'ın sadece DEAŞ olmadığını, bu terör örgütlerinin sadece görünen yüzlerinden ibaret olmadıklarını çok iyi biliyoruz. Onların arkasındakileri çok iyi biliyoruz.

HAİNLERİN KAFASINI KOPARACAĞIZ

Önce o hainlerin kafasını koparacağız.

Meclis idam kararı verir, bana gelirse, ben onaylarım.

Herkes şunu bilsin, Türkiye göründüğünden ibaret değildir.

MİLLETİN DİRENİŞİNE KARA ÇALMAYA ÇALIŞIYORLAR

Hala "kontrollü darbe" diyorlar. Hale bak. Milletin şanlı direnişine kara çalmaya çalışıyorlar. Bu terbiyesizliktir, bu ahlaksızlıktır be.

Doğru, İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniyor o gece. Benim onbinlerce vatandaşım orada. Tanklar orada. Önce geliyor tanklarla konuşuyor. Konuşmanın ardından tanklar çekiliyor. Sonra bu Kılıçdaroğlu denen zat, oradan çıkıp Bakırköy'e gidiyor.

Biz Yenikapı toplantısına bu Kılıçdaroğlu'nu da davet ettik. Bilseydik etmezdik.

İnsan utanır, bu, 250 şehidimize saygısızlıktır, hakarettir. Bu millete saygısızlıktır, hakarettir. Bunu nasıl söylüyorsun?

Bu millet senin gibi, ürkek, korkak değil. Bu millette yürek var yürek. O yürek sende yok.

Bu mücadele ödleklerin mücadelesi değildir, vandalların mücadelesi değildir.

AYRINTILAR GELİYOR...


    YORUM YAZ
Bekir İrtegün gözaltına alındı
Bekir İrtegün gözaltına alındı
Bir dönem Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir forması da giyen futbolcu Bekir İrtegün, FETÖ soruşturması kapsamında Atatürk Havalimanında gözaltına alındı.
15.07.2017 18:14:20
Kırkpınar'da kavga çıktı, pehlivan kanlar içinde kaldı
Kırkpınar'da kavga çıktı, pehlivan kanlar içinde kaldı
656'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gününde pehlivanlar arasında zaman zaman gerginlikler yaşanıyor. Bir pehlivan çıkan arbedede yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
15.07.2017 18:13:29
Başpehlivanlık ikinci tur güreşleri sona erdi
Başpehlivanlık ikinci tur güreşleri sona erdi
656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık ikinci tur güreşleri tamamlandı.
15.07.2017 18:12:18
Bolu Dağı trafiği felç oldu
Bolu Dağı trafiği felç oldu
TEM otoyolunda yol yapım çalışması nedeniyle Ankara istikameti Kaynaşlı turnikelerinden kapatılarak trafik D-100 Karayolu Bolu Dağına verildi. Bolu Dağı'nda trafik durma noktasına gelirken yolda kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.
15.07.2017 18:12:02
Şehide son veda
Şehide son veda
Bingöl'ün Genç ilçesindeki Yeniyazı bölgesinde teröristlerle girdiği çatışmada yaralandıktan sonra tedavi altına alındığı GATA'da şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Hakan Demirci için memleketi Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde tören düzenlendi.
15.07.2017 18:11:49
Kilis tarımdaki gücünü ticaretle taçlandıracak
Kilis tarımdaki gücünü ticaretle taçlandıracak
Suriye'de yaşanan gelişmelerden en çok etkilenen şehirlerin başında gelen Kilis, sınırdaki olayların etkisinden sıyrılıp ticari faaliyetlerle anılmak istiyor.
15.07.2017 17:53:13
Çay rekoltesinde düşüş bekleniyor
Çay rekoltesinde düşüş bekleniyor
İkinci sürgün yaş çay döneminde de iklim şartlarına bağlı olarak rekoltede düşüş bekleniyor.
15.07.2017 17:48:28
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Darbe Komisyonu'ndan 'cemaatlere dengeli denetim' çıktı
Darbe Komisyonu'ndan 'cemaatlere dengeli denetim' çıktı
'Tek tip' kıyafet konuşuluyordu, Adalet Bakanlığı'ndan 'Hero' genelgesi!
'Tek tip' kıyafet konuşuluyordu, Adalet Bakanlığı'ndan 'Hero' genelgesi!
ABD'den 15 Temmuz mesajı
ABD'den 15 Temmuz mesajı
Amerikan Wall Street Journal gazetesinde FETÖ rezaleti
Amerikan Wall Street Journal gazetesinde FETÖ rezaleti
ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Türkiye ve S-400 açıklaması!
ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Türkiye ve S-400 açıklaması!
IŞİD'in canlı bombaları Reina katliamı ve Diyarbakır saldırısını anlattı
IŞİD'in canlı bombaları Reina katliamı ve Diyarbakır saldırısını anlattı
GSM operatörlerinden ücretsiz wifi hizmeti
GSM operatörlerinden ücretsiz wifi hizmeti
Tören alanlarına uçuş yasağı
Tören alanlarına uçuş yasağı
Darbeci Demirbilek'in adı 15 Temmuz şehitleri panosunda!
Darbeci Demirbilek'in adı 15 Temmuz şehitleri panosunda!
FETÖ'cüler Sırbistan'da camiden kovuldu
FETÖ'cüler Sırbistan'da camiden kovuldu
PKK'nın kaçırdığı Necmettin öğretmenden acı haber!
PKK'nın kaçırdığı Necmettin öğretmenden acı haber!
15 Temmuz'un yıldönümünde Türkiye meydanlarda - Canlı Yayın
15 Temmuz'un yıldönümünde Türkiye meydanlarda - Canlı Yayın
SON YORUMLANANLAR
İsmail Kahraman'dan Akşener'e 'Kılıçdaroğlu' cevabı
İsmail Kahraman'dan Akşener'e 'Kılıçdaroğlu' cevabı
2017 Hac ve Umre fiyatları belli oldu! İşte ücretlendirme listesi
2017 Hac ve Umre fiyatları belli oldu! İşte ücretlendirme listesi
Suriyeliler ‘büyük oyun’a alet olmayacak
Suriyeliler ‘büyük oyun’a alet olmayacak
NATO, Kuzey Kore'yi kınadı
NATO, Kuzey Kore'yi kınadı
'IŞİD'liler Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'
'IŞİD'liler Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'
İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
'Yeni bir darbe girişimini aklından geçiren ölümü göze almış demektir'
'Yeni bir darbe girişimini aklından geçiren ölümü göze almış demektir'
Bebeğini denize atan anne konuştu
Bebeğini denize atan anne konuştu
ABD: IŞİD karşıtı koalisyon toplantısına PYD katılmayacak
ABD: IŞİD karşıtı koalisyon toplantısına PYD katılmayacak
15 Temmuz'un yıldönümünde İncirlik'e yürüyecekler
15 Temmuz'un yıldönümünde İncirlik'e yürüyecekler
Saadet Partisi il yönetim kurulu üyesi avukat tutuklandı
Saadet Partisi il yönetim kurulu üyesi avukat tutuklandı
Erdoğan: Eğer AB kabul etmeyeceğini söylerse...
Erdoğan: Eğer AB kabul etmeyeceğini söylerse...

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları