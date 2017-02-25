25.02.2017 15:21:21

Erdoğan: 140 karaktere sığdırılmış aforizmalarla gerçek bilgiye ulaşılamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. CNR İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı'nın açılışına katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada okuma oranlarının televizyon izleme alışkanlığının geride kaldığına dikkat çekerek, '140 karaktere sığdırılmış aforizmalarla gerçek bilgiye ulaşılamaz, alim hiç olunmaz. Bu şekilde sadece malumatfuruş olunabilir. Yarım porsiyon aydın olunabilir' dedi.

CNR İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı açılış töreninde konuşan Erdoğan şunları söyledi:

Bizler kendi hikayelerimizi gelecek nesillere aktarmak konusunda ne yazık ki çok başarılı değiliz. Biz kendi tarihimizi yazmayınca, bizim edebiyat camiamız bu konuları eserlerinde işlemeyince maalesef başkalarına esir oluyoruz. Bu ülke on yıllar boyunca 'Gece Yarısı Ekspresi' gibi üçüncü sınıf kara propaganda filmlerinin lekesini temizlemekle uğraşmıştır. Emin olun bu mücadele farklı bir şekilde bugün de devam ediyor. Son yıllarda yaşadığımız hadiselerin uluslararası medya kuruluşları tarafından nasıl bir çifte standartla aktarıldığını eminim sizler de çok iyi biliyorsunuz. Teröristleri kahramanlaştıran, gerçek mağdurları yok sayan, ülkemizi ve devletimizi töhmet altında bırakan yayınların gerisinde art niyetli bir kurgu bulunuyor. Ülkemize yönelik bu tavrın en çarpıcı örneklerinden biri de kuşkusuz 15 Temmuz darbe girişimidir.

'DİRİLİŞ DİZİSİNİ ANLATA ANLATA BİTİREMİYORLAR'

Körfez ülkelerine gittik, Diriliş dizisini anlata anlata bitiremiyorlar.

'İLK EMRİ 'OKU' OLAN DİNİN MÜNTESİPLERİYİZ'

Bizler ilk emri 'Oku' olan bir dinin müntesipleriyiz. Bizim tarihimizde kalem kılıçtan önce gelir. Bu millet sıradan bir millet değil.

CNR Fuarı'nın 15 Temmuz'u ana tema olarak belirlemesini çok önemli görüyorum. O gece yaşananların farklı etkinlikler, farklı edebiyat ve sanat dalları aracılığıyla tekrar tekrar işlenmesi büyük önem arz ediyor. Bu mirasa sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Her hadisede olduğu gibi bu konularda da başkalarının insafına, vicdanına, çalışmalarına bel bağlayamayız. Ödünç akılla, ödünç kavramlarla, sipariş çalışmalarla bir yere varamayacağımızı artık kabul etmeliyiz.

'YILDA 10 SAAT KİTAP OKUMAK BİZE YAKIŞMIYOR'

Gösterilen onca çabaya rağmen kitap okuma oranlarını arzu edilen seviyeye çıkaramadığımızı üzülerek görüyorum. Kitap okumaya ayrılan sürenin yılda 10 saati bulması bize asla yakışmayan bir tablodur. Türkiye'nin ekonomi ile birlikte kültür sanat konusunda da ilk 10'a girmesinin şart olduğunu söylüyoruz.

Aslında internet ve iletişim teknolojileri hayatımızı ve bilgiye ulaşımı kolaylaştırıyor. Bugün evinizin ya da ofisinizin konforundan dünyanın her yerindeki kütüphanelere online olarak erişebiliyorsunuz.

'140 KARAKTERE SIĞDIRILMIŞ AFORİZMALARLA GERÇEK BİLGİYE ULAŞILMAZ'

Arama motoru ile ulaşılan bilgi kırıntıları ile 140 karaktere sığdırılmış aforizmalarla gerçek bilgiye ulaşılamaz, alim hiç olunmaz. Bu şekilde sadece malumatfuruş olunabilir. Yarım porsiyon aydın olunabilir başka bir şey olunamaz.