27.02.2017 11:25:53

Erdemliler derneğinin bu yıl teması madde bağımlılığı

Düzce'nin Çilimli ilçesinde bulunan Erdemliler Derneğinin geleneksel bahar kahvaltısında bu yılki teması açıklandı. Bu yılki tema madde bağımlılığı ve mülteciler olacak.

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Düzce'nin Çilimli ilçesinde bulunan Erdemliler Derneğinin geleneksel bahar kahvaltısında bu yılki teması açıklandı. Bu yılki tema madde bağımlılığı ve mülteciler olacak.Çilimli Erdemliler Derneğinin bu yıl ki bahar kahvaltısına Vali Zülkif Dağlı, eşi Nurgül Dağlı, Çilimli Kaymakamı Mahmut Başer, dernek üyeleri ve devatlelir katıldı.Ney taksimi eşliğinde yapılan kahvaltıda dernek faaliyetleri görsel olarak katılımcıların bilgisine sunuldu.Dernek Sekreteri Cemalettin Arslan'ın yaptığı yemek duasının ardından dernek yönetim kurulu Başkanı Hasan Karadayı faaliyetler hakkında bilgiler verdi.Programda Düzce il Vaizi ve aynı zamanda Aziziye Kalkındırma, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Meydan tarafından küresel bir sorun olarak bağımlılık konulu bir sunum gerçekleştirdi. Bağımlılık konusuna dikkat çeken konuşma büyük beğeni topladı.Vali Zülkif Dağlı, ise Düzce'de yürütülen bağımlılıkla mücadele ve mültecilerle ilgili yapılan çalışmalarla ilgili bir konuşma gerçekleştirdi. Vali Dağlı bağımlılık ve mülteciler hakkında toplum olarak hassas olmamızın önemine dikkat çekti.Konuşmalardan sonra Çilimli'de Erdemliler Derneğinin öncülüğünde gerçekleştirilen Kadim Kardeşlik Projesi kapsamında Ensar Aile yanına yerleştirilen yerleştirilen mülteci aile ziyaret edildi.