08.02.2017 12:28:14

Erdemli Belediyesi'nin mahallerdeki çalışmaları sürüyor

Erdemli Belediyesi'nin mahallelerde yürüttüğü parke ve ağaçlandırma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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Erdemli Belediyesi'nin mahallelerde yürüttüğü parke ve ağaçlandırma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, parke ve ağaçlandırma çalışmalarının da devam ettiği projenin Batısandal sakinlerinin en birincil hakkı olduğunu belirterek, yapılan bu projenin sadece Batısandal mahallesinde değil, Erdemli'nin bütün mahallelerinde uygulandığını ve uygulanmaya devam edeceğini söyledi.Görevlerinin Erdemli'yi hak ettiği noktaya en kısa sürede çıkarmak olduğunu dile getiren Tollu, "Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu bağlamda Batısandal Mahallesinde çalışmalarımız sürüyor. Kır düğün salonu en yakın sürede hazır hale gelecek. Bunun yanında otopark ve çocuk parkında da sona yaklaşıldı. Piknik alanı ve ağaçlandırma çalışmalarının tamamlanmasıyla çok mükemmel bir hizmet gerçekleştirilmiş olacak. Erdemli her alanda en iyi hizmeti almayı hak ediyor, biz de bunun için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" dedi.Ayrıca yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve ekip şeflerine talimatlar veren Tollu, yoğun bir çalışma performansı sergileyen belediye çalışanlarına da özverili çalışmaları için teşekkür ederken, Erdemli Belediyesi'nin en uzak yerlere bile en iyi hizmeti yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini vurguladı.