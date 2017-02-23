23.02.2017 16:15:48

Erdemli Belediyesi, eski beldelerin tamamına düğün salonu yapıyor

Mersin'in Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, eskiden belde olan mahallelerin tamamına düğün salonu yaptıklarını belirterek, 'Bu yıl içerisinde beldelerimizin tamamında düğün salonlarımız bitirilecek' dedi.

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Mersin'in Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, eskiden belde olan mahallelerin tamamına düğün salonu yaptıklarını belirterek, "Bu yıl içerisinde beldelerimizin tamamında düğün salonlarımız bitirilecek" dedi.Erdemli Belediyesi'nin, Çeşmeli Mahallesi'nde yapımına başladığı düğün salonu inşaatının çalışmaları devam ediyor. Belediye yetkilileri, bu yıl tamamlanarak hizmete girmesi beklenen düğün salonu projesinin Çeşmeli'de bu yöndeki ihtiyacı fazlasıyla karşılayacak şekilde dizayn edileceğini belirttiler.Erdemli Belediye Başkanı Tollu, Çeşmeli'deki düğün salonu inşaatındaki çalışmaları yerinde inceledi. Belediye ekiplerinden çalışmalarla ilgili bilgi alan Tollu, yapılan bu projenin sadece Çeşmeli Mahallesinde değil, Erdemli'nin bütün mahallelerinde uygulandığını ve uygulanmaya devam edeceğini söyledi.Çeşmeli'nin en büyük sorunlarından olan içme suyu probleminin de bu yıl içerisinde Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından çözüleceğini bildiren Tollu, bu sorunun çözülmesinin ardından Çeşmeli'nin yol problemlerinin de hızlı bir şekilde giderileceğini ifade etti. Ara sokaklardaki birçok yolları yaptıklarını belirten Tollu, "İçme suyu borularının geçeceği yollarda bu hizmetlerin tamamlanmasını bekliyoruz. Bu yıl içerisinde o sorun da ortadan kalkacak. Beldelerden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerimizdeki problemlerden bir tanesi de teknik alt yapıya haiz düğün salonları ve kapalı pazar yerlerinin olmayışıydı. Bu yıl içerisinde inşallah beldelerimizin tamamında hem düğün salonlarımız bitirilecek hem de kapalı pazar yerlerimiz bitirilecek. Erdemlili vatandaşlarımıza yaraşır düğün salonlarının dizayn edilmesiyle vatandaşlarımız bu önemli günlerinde kaliteli hizmetle buluşacaklar. Erdemli her alanda en iyi hizmeti almayı hak ediyor, biz de bunun için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.