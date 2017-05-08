08.05.2017 18:40:28

Erdem Kınay müzik listelerini 'Şahane' salladı

Türkiye'nin en iyi aranjörleri arasında yer alan Erdem Kınay'ın genç sanatçı Yılmaz Taner ile yaptığı 'Şahane' simli single'ı müzik listelerinde en çok istek alan şarkılar arasında yer aldı.

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Türkiye'nin en iyi aranjörleri arasında yer alan Erdem Kınay'ın genç sanatçı Yılmaz Taner ile yaptığı 'Şahane' simli single'ı müzik listelerinde en çok istek alan şarkılar arasında yer aldı.Uzun süredir müzik piyasası içinde yer alan ve birçok ünlü isme besteleriyle hayat veren Kınay, bu defa genç ve yetenekli sanatçı Yılmaz Taner ile "Şahane" isimli şarkıyı müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkı, daha ilk günden sosyal medya platformlarında ünlülerinde aralarında olduğu birçok kişi tarafından paylaşılırken, müzik kanallarında da en çok istek alan parçalar arasında yerini aldı. Kınay, şarkının klibi için de Yılmaz Taner ile kamera karşısına geçti. Klipte ayrıca Erdem Kınay'a oyuncu İpek Elban eşlik etti. Murat Joker yönetmenliğinde Ümraniye Film Platolarında çekilen klip müzik kanallarındaki yerini aldı.Erdem Kınay ile çalışmaya devam eden genç sanatçı Yılmaz Taner de önümüzdeki aylarda kendi iddialı şarkılarıyla sevenlerinin karşısına çıkacak.