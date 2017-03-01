01.03.2017 10:19:43
Geçen hafta yapılan Olağanüstü Kongre sonrasında yapılan görev dağılımına göre, yönetim kurulunda olacak isimler şunlar:
Başkan : Saffet Külahçı
Başkan Vekili (Basın Sorumlusu) : Murat Gencer
Başkan Yardımcısı (Alt Yapı Ve Tesisler Sorumlusu) : Yaşar Çalışır
Başkan Yardımcısı (Mali İşler Sorumlusu) : Ahmet Demir
Genel Sekreter :Abdullah Ogan
Sağlık İşleri Sorumlusu : Sıtkı Yüksel
Muhasebe Sorumlusu : Hulusi Yördem
Reklam -Stadyum Müsabaka Sorumlusu : Sebahattin Cansu
Erkan Yüce
Halkla İlişkiler : Ahmet Battal
Hukuk Sorumlusu : Semih Emin Akbulut
Ar-ge Sorumlusu : Yalçın Dağtekin
Satınalma Sorumlusu : Baram Patır
Yurtdışı Transfer Komitesi : Edi Lopes Da Silva
Kader Mangane
Tresor Lomana Lualu
Erciyesspor yönetiminde görev dağılımı belli oldu
Erciyesspor kulübü yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.Erciyesspor kulübü yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.
Geçen hafta yapılan Olağanüstü Kongre sonrasında yapılan görev dağılımına göre, yönetim kurulunda olacak isimler şunlar:
Başkan : Saffet Külahçı
Başkan Vekili (Basın Sorumlusu) : Murat Gencer
Başkan Yardımcısı (Alt Yapı Ve Tesisler Sorumlusu) : Yaşar Çalışır
Başkan Yardımcısı (Mali İşler Sorumlusu) : Ahmet Demir
Genel Sekreter :Abdullah Ogan
Sağlık İşleri Sorumlusu : Sıtkı Yüksel
Muhasebe Sorumlusu : Hulusi Yördem
Reklam -Stadyum Müsabaka Sorumlusu : Sebahattin Cansu
Erkan Yüce
Halkla İlişkiler : Ahmet Battal
Hukuk Sorumlusu : Semih Emin Akbulut
Ar-ge Sorumlusu : Yalçın Dağtekin
Satınalma Sorumlusu : Baram Patır
Yurtdışı Transfer Komitesi : Edi Lopes Da Silva
Kader Mangane
Tresor Lomana Lualu