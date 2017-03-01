01.03.2017 10:19:43

Erciyesspor yönetiminde görev dağılımı belli oldu

Erciyesspor kulübü yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

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Erciyesspor kulübü yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.Geçen hafta yapılan Olağanüstü Kongre sonrasında yapılan görev dağılımına göre, yönetim kurulunda olacak isimler şunlar:Başkan : Saffet KülahçıBaşkan Vekili (Basın Sorumlusu) : Murat GencerBaşkan Yardımcısı (Alt Yapı Ve Tesisler Sorumlusu) : Yaşar ÇalışırBaşkan Yardımcısı (Mali İşler Sorumlusu) : Ahmet DemirGenel Sekreter :Abdullah OganSağlık İşleri Sorumlusu : Sıtkı YükselMuhasebe Sorumlusu : Hulusi YördemReklam -Stadyum Müsabaka Sorumlusu : Sebahattin CansuErkan YüceHalkla İlişkiler : Ahmet BattalHukuk Sorumlusu : Semih Emin AkbulutAr-ge Sorumlusu : Yalçın DağtekinSatınalma Sorumlusu : Baram PatırYurtdışı Transfer Komitesi : Edi Lopes Da SilvaKader ManganeTresor Lomana Lualu