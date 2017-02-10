10.02.2017 10:00:01

Erciyes Üniversitesinde FETÖ operasyonu: 17 akademisyene gözaltı kararı

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'Bylock' kullandığı tespit edilen, Erciyes Üniversitesinde görevli 17 akademisyen için gözaltı kararı verildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'Bylock' kullandığı tespit edilen, Erciyes Üniversitesinde görevli 17 akademisyen için gözaltı kararı verildi.Kayseri Cumhuriyet Savcılığı tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Erciyes Üniversitesinde görevli G.Ö., M.N.İ., O.K., E.A., Ö.C., M.G., B.Ö., İ.H.T., S.A., A.E., A.A., T.G., A.S., H.D., D.A., V.B. ve S.Ş. isimli akademisyenlerin, örgütün iletişim ağı olan Bylock kullandığı tespit edildi.Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 14 akademisyen yakalanırken, 3 akademisyeni yakalama çalışmaları sürüyor.