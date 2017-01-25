26.01.2017 09:45:03

Erciyes Teknopark'ta Firmalar Arası Tecrübe Paylaşım Seminerleri Başladı

Erciyes Teknopark, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer alan kiracı firmalar arasında uzmanlık alanlarına göre tecrübe paylaşım seminerleri düzenlenmeye başladı.

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Erciyes Teknopark, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer alan kiracı firmalar arasında uzmanlık alanlarına göre tecrübe paylaşım seminerleri düzenlenmeye başladı.Düzenlenen tecrübe paylaşım seminerleri ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz şunları söyledi:" Firmalarımız tecrübe paylaşımı etkinlikleriyle kendi başarı hikayelerini, deneyimlerini, yeni ürünleri, süreçleri, yaşanan olumsuz durumlara karşı alınması gereken önlemleri, teknoloji geliştirme, rekabet yeteneğini yükseltme gibi pek çok fırsatı değerlendirmiş olacaktır. Firmalar arası tecrübe paylaşım seminerleri ile firmalarımızın ticari ortamda daha başarılı bir şekilde büyümelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz.Bu kapsamda ilk seminerimizde "Eria Teknoloji Hollanda Pazarına Açılma Serüvenini" anlattı.Yıl boyunca diğer firmalarımızla da ürün ve şirket uzmanlık alanlarını tanıtabilmeleri için bu etkinliği düzenliyor olacağız."