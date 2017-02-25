25.02.2017 12:33:10

Ercişli öğrenciler Abalı Kayak Merkezinde gönüllerince eğlendi

Van'ın Erciş Kaymakamlığı ile Erciş Belediyesinin birlikte yürüttüğü 'Geleceğimizi Kucaklıyoruz Projesi' kapsamında bir grup öğrenci, Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezinde gönüllerince eğlendi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Van'ın Erciş Kaymakamlığı ile Erciş Belediyesinin birlikte yürüttüğü "Geleceğimizi Kucaklıyoruz Projesi" kapsamında bir grup öğrenci, Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezinde gönüllerince eğlendi.Çelebibağı, Yukarı Işıklı ve Haydarbey mahallesinde ikamet eden öğrenciler, ilk olarak giyim mağazasında zevklerine uygun kışlık giysiler hediye eden yetkililer, ardından araçlarla kayak tesisine götürdüler. Kızaklarla gönüllerince eğlenme fırsatı bulan öğrencilere, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar tarafından yemek ikram edildi. Öğrencilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Yaşar, "Geleceğimizi Kucaklıyoruz Projesiyle" ilçe merkezinden uzakta ikamet eden ve birçok sosyal imkandan uzak yaşayan öğrencileri sosyal hayatın içine katmaya çalışıyoruz. Asıl amacımız Sayın Başbakanımızın ifadesiyle: 'İnsanların hayatlarını kolaylaştırıcı yol, köprü gibi birçok inşa faaliyetinde bulunabiliriz, ama asıl yapmamız gereken insanların gönlüne giden yolları yapmak' sözleri doğrultusunda biz de bu yolda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yüreklerine, devletimizin ve milletimizin sıcaklığını yerleştirmeyi hedefliyoruz. Proje kapsamında şu ana kadar yaklaşık 250 öğrencimize bu imkanları yaşattık. Bin öğrencimize ulaşmayı hedefliyoruz. İnşallah geleceğimiz de çocuklarımızın yüzü gibi aydınlık olacak" dedi.Çelebibağı Selvihan İlk ve Ortaokulu, Yukarı Işıklı Kadir Rezzan Has İlk ve Ortaokulu ile Haydarbey İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin misafir edildiği programa Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar'ın yanı sıra Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, Erciş Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Hikmetullah Yiğit, Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, Şube Müdürü Hasan Keleş, Gevaş İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehdi Tekçe de katıldı.