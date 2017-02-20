20.02.2017 17:05:33

Erciş'te, 'Geleceğimizi kucaklıyoruz' projesi

Van'ın Erciş Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen 'Geleceğimizi kucaklıyoruz' projesi kapsamında çok sayıda öğrenciyi konuk etti.

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Van'ın Erciş Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen "Geleceğimizi kucaklıyoruz" projesi kapsamında çok sayıda öğrenciyi konuk etti.Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Belediyesi tarafından yürütülen "Geleceğimizi kucaklıyoruz" projesi kapsamında ilçeye bağlı Hacıkaş, Tekler ve Karlıyayla ilköğretim okulları öğrencileri "Geleceğimizi kucaklıyoruz" projesi kapsamında kaymakamlığı ve belediyesinin misafiri oldu. Öğrenciler ilk olarak giyim mağazasında zevklerine uygun kışlık giysiler aldılar, daha sonra Erciş Kaymakamı ve Erciş Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar ile öğlen yemeğinde bir araya geldiler. Öğrencilerle yemekte yakından ilgilenen Yaşar, öğrencilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Yemek programı sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğüne misafir olan öğrenciler, emniyet mensubu ağabeyleri ve ablaları eşliğinde emniyet birimlerini dolaşan öğrencilere daha sonra Pendik Belediyesi tarafından gönderilen kar kızakları Erciş İlçe Emniyet Müdürü Nejdet Çoban, Erciş Jandarma Komutanı Murat Acar ve emniyet mensupları tarafından hediye edildi. Emniyet Müdürlüğünde tanıma turlarını sona erdiren öğrenciler daha sonra belediyede konuk oldular. Belediyede Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü ve personeli tarafından karşılanan öğrenciler, burada sinema keyfini de yaşadıktan sonra yaşadıkları güzel anıları ile birlikte köylerine dönüş sağladılar.