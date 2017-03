03.03.2017 16:55:43

Erciş'te deprem ve yangın tatbikatı

Van'ın Erciş Sıtkı Kürüm İlk ve Ortaokulu tarafından deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Çelebibağı Mahallesinde bulunan 800 mevcutlu okulda yapılan tatbikatta öğrencilere deprem ve yangın konularında öğretmenleri, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından bilgi verildi. Ardından, öğrenciler toplu şekilde alana çıkartıldı. Tatbikat esnasında Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile 112 Acil Servis ekipleri de araçlarıyla alanda hazır bulundu. Tatbikatta rol gereği dumandan etkilenen bir öğrenciye sağlık ekipleri müdahale ederken, itfaiye ekipleri ise binada mahsur kalanları merdiven uzatarak pencereden kurtardı. Tatbikat, çıkan yangının söndürülmesi ve öğrencilerin çeşitli etkinlikleriyle sona erdi.Tatbikatın ardından açıklamalarda bulunan Sıktı Kürüm İlk ve Ortaokulu Müdürü Fethullah Kendir, 'Sivil Savunma Haftası' nedeniyle okullarında öğrencilere yönelik deprem ve yangın tatbikatı yaptıklarını belirterek, "Emeklerinden dolayı Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile 112 Acil Servis ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Bilindiği üzere, deprem bölgesinde yaşayan bir topluluğuz. Her an için deprem riski ile karşı karşıyayız. Bu anlamda deprem tatbikatı öğrencilerimiz için çok önemlidir. Gerçeğinden hiçbir farkı olmayan bir saha çalışması oldu. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz. Okulumuzun idaresi, öğretmenleri ve öğrencilerimiz olayın önemini çok iyi bildiklerinden, ortaya da son derece harika bir çalışma çıktı. Okul idaresi olarak bu tatbikatları her yıl tekrarlamaktayız" dedi.Öğrenciler ise, deprem ve yangın tatbikatının kendileri açısından faydalı olduğunu belirttiler.