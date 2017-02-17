17.02.2017 11:39:03

Erbakan Vakfı'ndan İhlas Vakfı'na ziyaret

Erbakan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Ünal ve beraberindeki heyet, İhlas Vakfı Başkanı Av. Mehmet Okyay'ı ziyaret etti.

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Erbakan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Ünal ve beraberindeki heyet, İhlas Vakfı Başkanı Av. Mehmet Okyay'ı ziyaret etti.Erbakan Vakfı'nın çalışmaları hakkında bilgiler veren Cemil Ünal, "Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ortaya koymuş olduğu ilkeler çerçevesinde ilmi, ahlaki, iktisadi ve siyasi alanlarda çalışmalar yapıyoruz. Milletimizin ve insanlığın yaşadığı maddi ve manevi meselelere milli değerlerimiz doğrultusunda çözüm önerileri sunmak için çalışıyoruz. Yeni nesillerin milli ve manevi değerlere bağlı, şuurlu Müslüman olarak yetişmeleri için eğitim ve kültür faaliyetlerinde bulunuyoruz" dedi. Ünal, 22 Şubat' ta gerçekleşecek olan Necmettin Erbakan'ın 6. vefat yılı münasebeti ile icra edilecek programa Mehmet Okyay'ı davet ederek sözlerini tamamladı.İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Av. Mehmet Okyay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, İhlas Vakfı'nın yurt içi ve yurt dışı hizmetlerinden bahsetti. Okyay, "Yurt içinde 38 öğrenci yurdu ile 3 bin 500, yurt dışında 17 öğrenci yurdu ile 500, toplamda 4 bin öğrenciye barınma hizmeti veriyoruz. 41 ülkeden gelen 330 civarında öğrenci de ülkemizde bulunan yurtlarımızda kalıyorlar. Yurt dışında da 14 ayrı ülkede faaliyet yürütüyoruz" dedi.İhlas Vakfı'nın kurulmasından bu yana geçen 43 yılda vatanını, milletini seven on binlerce genç yetiştirdiklerini ifade eden Okyay, bu faaliyetlerin neticesinde geçtiğimiz yıl İhlas Vakfı'na "Kamu Yararına Çalışan Vakıf" statüsü verildiğini söyledi.