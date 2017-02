27.02.2017 12:38:25

Erbakan'ın dava arkadaşı Adil Güngör'ün anıları kitaplaştırıldı

Eski Başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın dava arkadaşı ve 43 yıllık dostu Adil Güngör'ün anıları, Gazeteci Hanifi Ceyhan ve Yazar İsmet Erçal tarafından "Erbakan'ın 6 Liralık Borcu" adıyla kitaplaştırıldı. Kitapta 28 Şubat post modern darbesine giden süreç ve MGK toplantısından da kesitler yer alıyor.Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın dava arkadaşı ve 43 yıllık dostu Adil Güngör'ün anıları "Erbakan'ın 6 Liralık Borcu" adlı kitapta toplandı. Kitapta Erbakan'ın 28 Şubat 1997'de yapılan MGK toplantısına bir araba dolusu dosya ile geldiği belirtilerek, darbe heveslisi generallerin varlığından haberi olduğu ancak belki pişman olurlar da ülkede huzursuzluk çıkartmazlar diyerek görevden almadığı yer alıyor. Sabah 3'te başlayan ve 24.00'a kadar süren MGK toplantısıyla ilgili şu bilgilere yer veriliyor:"Söze Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya irtica tehlikesi var diyerek başladı. 70 sayfa hazırlanan bir rapor ve 18 maddelik bir bildiri okudu. 163. maddeden doğan boşluğu 18 madde ile doldurmaya çalışacaklardı. 4,5 saat askerler konuşmuştu. Onların sözleri bitince Erbakan konuşmaya başlayarak, 'Siz daha 1 hafta önce Başbakanlığa geldiniz, Türkiye'de büyük işler yapıyorsunuz. Sizleri taktir ediyoruz. Her zaman yanınızdayız derken birden ne değişti de uyduruk bir kelime 'irtica' diyerek ülkede huzursuzluk çıkartıyorsunuz' diyerek tepki gösterdi. Erbakan, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in önünde bulunan anayasa kitapçığını alarak 2'nci maddeyi satır satır okuyordu. Bu maddede her şey adil olacak diye yazıyordu. 18'inci maddenin hepsi anayasaya aykırıdır. İmzalayan anayasaya aykırı iş yapmış olur. Toplantıda 4,5 saat Erbakan konuşmuş, komutanlar dinlemişti. 18'inci maddeyi imzalamadan çıkmıştı.""Erdoğan yerinden fırladı ve 'İmam hatipler kapatılamaz' diye bağırdı"Kitapta ayrıca MGK toplantısı ile ilgili olarak partililerle bir toplantı düzenlendiği, "Erbakan'ın 'İmam Hatipleri kapatmamızı istiyorlar' sözleri üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerinden fırlayarak ayağa kalktığı, 'İmam Hatipler kapatılamaz, bunları biz açtık. Kendi yavrumuzu bizlere boğdurtmak istiyorlar. Buna izin veremeyiz'" dediğine yer veriliyor. Kitapta Erdoğan'ın bu sözlerinin büyük alkış aldığı ve partinin tavrını ortaya koyduğu, ancak Refahyol hükümetinden sonra gelen hükümetin 18'inci maddeyi gerçekleştirdiği belirtiliyor.Kitapta Fetullah Gülen'in Erbakan'a karşı bir proje olduğu da anlatılırken, şu bilgiler yer alıyor:"MGK toplantısının ardından gazetelere demeç veren Fetullah Gülen, 'Hükümet emaneti geri versin' diyordu. 1991 yılından itibaren aktif olarak piyasaya çıkan Gülen, Erbakan hariç her siyasiden destek almıştı. Erbakan aşırı dinci gösterilip yıpratılırken, Gülen ise hoşgörülü Müslüman algısı ile kamuoyunda alkışlatılıyordu."