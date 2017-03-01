01.03.2017 14:42:28

Erbakan için fidan dağıttılar

Necmettin Erbakan'ın ölüm yıldönümü nedeniyle Saadet Partili kadınlar Hamamyolu'nda fidan dağıttı.

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Necmettin Erbakan'ın ölüm yıldönümü nedeniyle Saadet Partili kadınlar Hamamyolu'nda fidan dağıttı.Necmettin Erbakan'ın ölümünün 6. yıldönümü nedeniyle Hamamyolu'nda bir araya gelen Saadet Partisi Kadın Kolları üyeleri, vatandaşlara fidan dağıttılar. Burada basın açıklaması yapan Eskişehir Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Fehime Saran, "Merhum liderimiz Türk siyasi hayatına çok büyük kazanımlar sağlayan, birçok toplumsal kavramı milletimizin gündemine koyan farklı bir lider. Milli olma özelliğinden asla taviz vermeyen inançlı bir lider. Her şeyden evvel kibar, nazik ve beyefendi kişiliği ile muhatabına saygıda kusur etmeyen, kırıcı ve kaba olmaktan uzak, tatlı ve yumuşak sözleriyle siyasi ortamı yumuşatmayı bilmiş, hiçbir zaman ayırıcı ve ötekileştirici olmamıştır. 42 yıllık siyasi hayatına bu kadar önemli başarı ve mücadeleyi sığdıran liderimiz miras bıraktığı bu siyasi mücadeleyi canla başla sürdürmeyi en büyük şeref kabul ederek yolumuza devam ediyoruz" dedi.