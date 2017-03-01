02.03.2017 01:33:15

Erbakan'ı anma programına Tatvan'dan davet

Milli görüş lideri Necmettin Erbakan için 4 Mart Cumartesi günü İstanbul'da yapılacak olan anma etkinliğine Tatvanlılar da davet edildi.

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Milli görüş lideri Necmettin Erbakan için 4 Mart Cumartesi günü İstanbul'da yapılacak olan anma etkinliğine Tatvanlılar da davet edildi.Erbakan Vakfı Tatvan Şube Başkanı Emrah Kara tarafından yapılan açıklamada anma etkinliğine Tatvanlı yurttaşlar da davet edildi.Başkan Kara tarafından yapılan açıklamada "Hayatı buyunca inandığı dava için çalışan, ümmetin bilinçlenmesini sağlayan, baskıcı diktalara karşı mücadele etme düşüncesini Müslümanlara aşılayan, Müslümanların dertleri ile dertlenen, ve bir çiçekle baharı getiren büyük ilim, fikir ve dava adamı rahmetli Necmettin Erbakan hocamızın Vefatının 6.Sene-i Devriyesinde Hocamızı rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz. Mekanı cennet olsun inşallah. Bu münasebetle Erbakan Vakfı olarak 4 Mart 2017 Cumartesi günü, merhum liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın vefatının 6. sene-i devriyesi münasebeti ile İstanbul'un en büyük spor salonu olan Abdi İpekçi Arena'da gerçekleştireceğimiz "Aldanmayan-Aldatmayan Prof. Dr. Necmettin Erbakan" anma programına milletimizin bütün fertlerini davet ediyoruz. Büyük bir heyecana ve büyük bir katılıma sahne olması beklenen bu önemli program, Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın Milli Görüş'ün ikinci 40 yılına ışık tutacak konuşmasıyla da ayrıca önemli olacaktır. Özellikle İslam coğrafyasının içerisinde bulunduğu mevcut içler acısı hal ortadayken, bu yaşananları yıllar öncesinden dile getiren merhum Erbakan Hocamızın ve bu sıkıntıların çözümüne yönelik önemli fikirler ve icraatlar ortaya koyan Milli Görüş'ün, bu topraklar için önemi bir kez daha açık bir şekilde görülmüştür. Bu münasebetle, mesajımızın ulaştığı bütün kardeşlerimizi, bu önemli gecede aramızda görmek, bu heyecana ortak olmalarını görmek bizleri memnun edecektir."