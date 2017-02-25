26.02.2017 01:00:41

Erbakan'ı anma programı Halk TV'de

Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı Erbakan'ı anma programı, canlı yayınla Halk TV'de yayınlanacak.

16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi Ak Partili ve MHP'li seçmen ile kararsız fakat muhafazakar olduğu da kamuoyu araştırmaları tarafından ortaya konan seçmenler CHP'nin hedefinde.



Bu oylara talip olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ı anma programına katılacak.

HALK TV'DE YAYINLANACAK



Ankara'da düzenlenecek olan programı, Halk TV de canlı yayınlayacak.

Halk TV, program öncesi izleyicilerine durumu şu şekilde duyurdu:







DALGA KONUSU OLDU

Halk TV'nin bu tweet'i sonrasında, espriler havada uçuştu...







