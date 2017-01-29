29.01.2017 14:05:21

Erbaa'da 'Zimem Defteri' uygulaması

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Erbaa Belediyesi üçüncüsünü gerçekleştirdiği Osmanlı Haftası Etkinlikleri kapsamında 'Zimem Defteri' uygulamasını hayata geçirdi.

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde Erbaa Belediyesi üçüncüsünü gerçekleştirdiği Osmanlı Haftası Etkinlikleri kapsamında 'Zimem Defteri' uygulamasını hayata geçirdi.Erbaa Belediyesinin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Osmanlı Haftası Etkinlikleri'nde geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Zimem Defteri uygulaması gerçekleştirdi. Osmanlı'da zengin iş adamlarının mahalle bakkallarına giderek veresiye borçlarını ödediği gelenek Erbaa'da 3 yıldır tekrardan hayata geçirildi. Osmanlı döneminde Ramazan aylarında uygulanan geleneğin yeniden hayat bulması amaçlanıyor. Zimem Defteri uygulaması, iş adamlarının bakkallara veresiye borcu bulunan vatandaşların borçlarının rastgele ödenmesi şeklinde gerçekleşiyor. Bakkallardan özellikle veresiye borçlarında ödeme güçlüğü çeken vatandaşları seçmelerini isteyen iş adamları borçlarını ödedikleri şahısları tanımıyorlar.İlçede esnaflık yapan ve Zimem uygulamasının bazı insanların hayra vesile olmasına yardımcı olduğunu söyleyen Mustafa Temiz "Erbaa Belediyesi tarafından yeniden gündeme getirilen Zimem uygulaması Erbaa'da farklı bir yankı uyandırıyor. Bunu bize söylediklerinde biz de çok memnun olduk. Destek vermeye gayret ediyoruz. Bu kaybolan bir örfü, adeti gündeme getiriyor, hem de mağduriyet yaşayan insanların mağduriyetini ortadan kaldırırken bazı insanların da hayra vesile olmasına yardımcı olmuş oluyor. Güzel bir uygulama Erbaa Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi.Erbaalı esnafların Zimem Defteri uygulamasına karşı çok duyarlı olduğunu ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım "Özellikle sosyal açıdan milletimizi rahatlatan hayrı yapanla hayra vesile olanı ve hayırdan faydalananı birbirinden ayıran ama ayrı ayrı bir araya getiren Zimem Defteri uygulaması var. Biz bu uygulamayı bu yılda hayata geçiriyoruz. Geçen yıl da yapmıştık. Biz bu yıl farklı olarak diğer belediye başkanlarımıza da bu uygulamayı yapmaları için tavsiyede bulunduk. Siz de şahit oldunuz bu uygulamayı arkadaşlarımız yapıyorlar. Hayırsever vatandaşlarımız iş adamlarımız, esnaflarımızla, maddi durumu sıkıntılı olan vatandaşlarımız birbirini görmeden mahalle bakkallarında yan yana getirerek borçlu olan, sıkıntıda olan vatandaşlarımızın borçlarını esnaflarımıza ödetiyoruz. Esnaflarımız bu konuda çok duyarlılar. Ben esnaflarımıza da iş adamlarımıza da teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.