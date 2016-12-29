29.12.2016 18:04:17

Erasmus+ öğrencilerine '3. Oryantasyon Toplantısı'

Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Biriminin düzenlediği ve 2016-2017 Bahar Döneminde Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği'nden faydalanacak öğrencileri kapsayan '3. Oryantasyon ve Tecrübe Paylaşımı Toplantısı' Kongre Merkezi Salon Anadolu'da gerçekleştirildi.

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Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Biriminin düzenlediği ve 2016-2017 Bahar Döneminde Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği'nden faydalanacak öğrencileri kapsayan "3. Oryantasyon ve Tecrübe Paylaşımı Toplantısı" Kongre Merkezi Salon Anadolu'da gerçekleştirildi.Erasmus Öğrenim Hareketliliği Giden Öğrenci Sorumlusu Uzman Seçil Aladağ, katılımcılara Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen dil sınavı ve dil desteği programı Online Dil Desteği (OLS- Online Language Support) hakkında bilgi verdi. Uzman Aladağ Online Dil Desteği programının amacını, Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği'nin öğrencilerin dil seviyelerine nasıl katkıda bulunduğunu tespit etmek olarak belirtti.Oryantasyonda ders değişiklik sayfasının hazırlanması ile ilgili de bilgi veren Uzman Seçil Aladağ, öğrenim anlaşmalarında alınması gereken derslerin belirlendiğini fakat eğitim görülecek okula gittikten sonra dersin açılmaması, kredisinin değişmesi veya başka bir ders alınmak istenmesi gibi durumlarda ilgili belgenin hazırlanarak birime gönderilmesi gerektiği üzerinde durdu."Derslerdeki başarı oranı hak edilen hibeyi etkiliyor"Öğrencilerin dönüş aşamasında misafir oldukları kurumdan almaları gereken belgeler ve döndükten sonraki hibe hesaplamaları konusu ise Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Giden Öğrenci Sorumlusu Uzman Gamze Alper tarafından öğrencilere aktarıldı. Transkript, katılım sertifikası ve AB anketi olmak üzere dönüş belgeleri hakkında açıklamalarda bulunan Alper, "Derslerdeki başarı oranı hak edilen hibeyi etkiliyor. Dolayısıyla planlanan hibe miktarı ile dönüş aşamasındaki nihai hibe miktarı birbirinden farklılık gösterebiliyor" dedi.Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi'nden Uzman Psikolojik Danışman Ezgi Ekin Şahin, Erasmus+ öğrencilerinin yurtdışında yaşayacağı uyum sürecinden bahsetti. Yeni bir ülke ve yeni bir kültürde yaşamaya başlandığında sorun yaşamanın çok normal olduğunu vurgulayan Uzman Şahin, bu sorunların çözülebilmesi adına ipuçları verdi.Erasmus Students Network (ESN) Anadolu Proje Koordinatörü Gizem Kubilay, ESN'nin 1980 yılında kurulduğunu ve şu an 39 ülkeden faaliyet gösterdiğini belirtti. Gizem Kubilay, "Gittiğiniz üniversitede muhtemelen sizi ilk olarak ESN grubu karşılayacak, kendilerinden istediğiniz her konuda yardım alabilirsiniz" şeklinde konuştu.ESN Anadolu'dan Sayman Emre Özgen de; ESN kartlarının nasıl alındığını, ne fayda sağladığını ve nasıl kullanılacağını anlattı.Oryantasyonun tecrübe paylaşımı kısmında ise bahar döneminde Erasmus+ ile gidecek öğrenciler, daha önceki dönemlerde Erasmus hareketliliğinden faydalanmış öğrencilerle bir araya gelme imkânını buldu.