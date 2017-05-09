09.05.2017 15:52:23

Er-Vak Gençlik Kolları projelerine hız kesmeden devam ediyor

Erzurum Kalkınma Vakfı Gençlik Komisyonu köy okullarına yönelik desteğini sürdürüyor. Köy Okulları projesi ile 20 köy okuluna ziyarette bulunan komisyon bu okullarda öğrencilere çeşitli etkinlikler yapıyor, fidan dikiyor, kırtasiye ve kitap yardımında bulunuyor. Komisyonun gönüllü üyeleri çocuklarla çeşitli oyunlar oynayarak hem keyifli vakit geçiriyorlar hem de eğitici etkinlikler yaparak çocukların eğitimine katkı sağlıyorlar.

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Erzurum Kalkınma Vakfı Gençlik Komisyonu köy okullarına yönelik desteğini sürdürüyor. Köy Okulları projesi ile 20 köy okuluna ziyarette bulunan komisyon bu okullarda öğrencilere çeşitli etkinlikler yapıyor, fidan dikiyor, kırtasiye ve kitap yardımında bulunuyor. Komisyonun gönüllü üyeleri çocuklarla çeşitli oyunlar oynayarak hem keyifli vakit geçiriyorlar hem de eğitici etkinlikler yaparak çocukların eğitimine katkı sağlıyorlar.Son olarak Aşkale ilçesi Sarıbaba Köyü ilkokuluna ziyarette bulundular. Okula kendi imkânları ölçüsünde kırtasiye ve kitap yardımında bulundular. Çocuklarla oyunlar oynadılar ve sonunda şehitlerimizin adına okul bahçesine fidanlar diktiler.Komisyon faaliyetleri ile ilgili açıklama yapan komisyon başkanı Emre Çomaklı, "Erzurum Kalkınma Vakfı (Er-vak) başta Erzurum olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi'nin kültürel, sanatsal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak amacından hiç sapmamıştır. Kurulduğu günden bugüne Erzurum'un etkili sivil toplum kuruluşlarının başında yerini almaktadır. Şehre kültürel ve sanatsal destek sağlayacak birçok proje hayata geçirilmiş, vakıf bünyesinde kadın korosu ve tiyatro ekibi kurulmuştur. Her alanda hizmet vermeye çalışan Er-Vak; gençlere yönelik olarak da birçok projeyi hayata geçirmiştir. Çevre bilinci oluşturma, uyuşturucu ile mücadele, obezite ile mücadele, kadına şiddetin engellenmesi gibi konularda gençleri bilinçlendirici etkinlikler düzenlenmiştir. Bunların yanı sıra tarih bilinci oluşturmak adına tarihi geziler düzenlenmiş, eğitimler verilmiştir. Köy okulları ziyareti projemizle yaklaşık 20 okulumuza ulaştık oradaki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu onlara hissettirmeye çalıştık. Bu vesile ile Köy okulları projemizi uygulayan proje koordinatörümüz Doğukan Topallı ve tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca Gençlik Kollarımızın üyesi olduğu Ulusal Gençlik Parlamentosu'nun 14-17 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceği 13. Genel kurulda "En İyi Sivil Toplum Kuruluşu" branşında adaylığımız olduğu bilgisini buradan paylaşmak istiyorum. İnşallah ekibimiz buradan birinciliği Erzurum'a getirecektir. Yaptığı tüm çalışmalar ile şehirde dikkatleri üzerine çeken Er-Vak, 26 yıldan beri siyaset üstü bir kuruluş olma özelliğini devam ettirmekte ve hizmetlerini her geçen gün arttırarak geleceğe güvenle bakmaktadır" dedi.