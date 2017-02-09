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Enver Yılmaz: 'Orduspor'a 29 puana kadar puan silinme cezası gelebilir'
09.02.2017 15:57:37

Enver Yılmaz: 'Orduspor'a 29 puana kadar puan silinme cezası gelebilir'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Orduspor'un 105 milyon TL borçlu olduğunu hatırlatarak, 'Eksi 29 puana kadar puan silinme cezası gelebilir. Kim bu işin sorumlusu' dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Orduspor'un 105 milyon TL borçlu olduğunu hatırlatarak, "Eksi 29 puana kadar puan silinme cezası gelebilir. Kim bu işin sorumlusu" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Orduspor'a destek olmadığı, Güzelorduspor'un gelecekteki durumu ve Ordu Arena Stadyumu ile ilgili iddia ve tartışmalara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Yeni Orduspor yönetiminin geçen günlerde kendisini ziyarete geldiğini, burada düşüncelerini yeni yönetimle de paylaştığını belirten Başkan Yılmaz, ziyarette geçen diyalogları şöyle anlattı:

"Geldiler nezaket ziyaretinde bulundular. Biz de arkadaşlarımıza başarılar diledik. Desteklerimizden dolayı teşekkür ettiler. Nihayet destek olduğumuzu hatırladılar. Biz tekrar destek olacağımızı söyledik. Şu anda bizim verdiğimiz rakamın onda birine yaklaşan kimse yok zaten. 1 milyon 380 bin TL'ye yaklaşan bir rakam söyleyin dedim 'Yok' dediler. O arkadaşlara sordum, bir yerde su veya kanalizasyon eksikliğini Yaşar Pamuk'a soruyor musunuz dedim, 'Yok' dediler. Dolayısıyla Orduspor ile ilgili şeyleri Büyükşehir Belediye Başkanına sormamanız lazım dedim. Çünkü Kulüp Başkanı ve yönetimi ortadadır. Onlar önce yapması gerekenleri yapsınlar, biz zaten üzerimize düşeni yapıyoruz. Bana 'Büyükşehir Belediye Başkanı Orduspor'a destek vermiyor derler' dediler. 'Kim der?' diye sordum arkadaşlara, 'Kamuoyu' dediler. 'Kamuoyu kim?' diye sordum, sustular. Kamuoyu sizsiniz (Kulüp yönetimi) dedim, sen düşün onu. Arkadaşlara sordum siz hiç '1 milyon 380 bin liraya yan yana gördünüz mü?' dedim. Yani takım kötü giderse siyasetçi kötü, iyi giderse en büyük başkan kulüp başkanı öyle mi?" diye konuştu.

"Orduspor'un 29 puanının silinme tehlikesi var"

Orduspor'un borcunun 105 milyon TL olduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, "Eksi 29 puana kadar puan silinme cezası gelebilir. Kim bu işin sorumlusu, burası mı, biz miyiz? Bu takımı bu hale getirenler sağda solda keyif çatıyor, o keyif çatanları ibra etmek için çabalayanlar var, işi gücü bırakmışlar. Sen ibra edeceksin faturayı Enver Yılmaz ödeyecek, yer miyim ben bunu? Çözümü var bu işin. Bak Güzelordu diye bir takım Allah izin verirse 3. Lig'e çıkıyor. Çıkmazsa Fatsa çıkıyor. Ne olacak şimdi? 105 milyon borç mu, sıfırdan bir takım mı? 3. Lig'e çıktığında Allah izin verirse rengini mor-beyaz, ismini Orduspor Kulübü olur biter. Bunu Malatya yaptı. Erzurum yaptı, Kahramanmaraş yaptı. Bunu Kocaeli yapamadı, Sakarya yapamadı, Samsun yapamadı. Yapılacak olan bu. Bu takımlar (Orduspor ve Güzelorduspor) birbirlerinin alternatifi değil. Biri düşsün biri çıksın, milletin böyle bir derdi yok. Ama 105 milyon TL borçlu ve eksi 29 puan silinme tehlikesi olan bir takımla karşı karşıyayız. Sıfır borçsuz, yükselme trendinde olan bir takım var. Akıl var mantık var. Efendim 'Güzelorduspor'a niye sahip çıkıyorsunuz' diyorlar. Arkadaşlar Güzelorduspor, Büyükşehir Belediyesinin resmi takımı. Ben de bu kulübün resmi başkanıyım. Aziz Yıldırım'a niye Fenerbahçe'ye sahip çıkıyorsun demeye benziyor bu soru. Siz hiç benim ağzımdan Orduspor karşıtı bir söz duydunuz mu, duyamazsınız, Orduspor'u severiz biz. Ama tablo belli. Birileri yediler içtiler, aldılar, çaldılar götürdüler. Birisi dedi ki ben daha iyi yapacağım dedi, ibra ettiler. Biz burada neyi tartışıyoruz yıllardır?" ifadelerini kullandı.

"Stadın yapılacağı alan Orduspor'un değil, devletin"

Başkan Yılmaz, Durugöl'de Orduspor tesislerinin bulunduğu alanın stat yapılacağı için geri alınacağı şeklindeki iddiaları için ise şöyle konuştu:

"Türkiye'de devlete stat yaptıran tek il biziz. Biz TOKİ'ye stat yaptırmış olsaydık 19 Eylül Stadı'nın olduğu 60 dönümlük alanı TOKİ'ye verecektik. TOKİ'nin de muhtemelen stada harcadığı kadar bir parayı buradan kazanması lazımdı. Biz devlete 102 milyon TL'ye stadın ihalesi yaptırdık. Nereye yaptırdık? Devlete ait yere yaptırdık. Stadın yapıldığı yer yüzde 100 devletin malı, Gençlik Spor Bakanlığının hazineye kayıtlı mülkiyet alanıdır, Orduspor'un değil. 102 milyon TL'ye bütün amatör spor kulüplerinin de yararlanabileceği 20 bin kişilik, alttan ısıtmalı, 600 araçlık yeraltı otopark olan bir spor kompleksi yapılacak buraya. 450 gün teslim süreci var. 102 milyon TL'ye devlete yaptırdık, devlete ait 19 Eylül Stadı'nın olduğu yeri de bedava aldık. Kayserilileri de geçmişiz biz. Orayı da şehir meydanı yapacağız. Bu işin için güçlü bir siyasi irade lazım. Bütün bunları da güçlü bir siyasi irade ile yapıyoruz. Eğer siyasi iradeniz olmazsa iki ileri bir geri gidersiniz."

Başkan Yılmaz, Karşıyaka mahallesinde yapılacak spor kompleksinde Orduspor için çim saha ve tesis yapılacağını da sözlerine ekledi.

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