26.02.2017 18:32:10
Hayatını kaybeden Enver Yazıcı'nın cenazesi, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Bağlum Kabristanı'nda toprağa verildi. Yazıcı'nın cenazesi sevenleri tarafından dualar eşliğinde son yolculuğuna ebediyete uğurlandı.
Enver Yazıcı ebediyete uğurlandı
Türkiye gazetesi eski Ankara İdari Temsilcisi Enver Yazıcı, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.Türkiye gazetesi eski Ankara İdari Temsilcisi Enver Yazıcı, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Hayatını kaybeden Enver Yazıcı'nın cenazesi, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Bağlum Kabristanı'nda toprağa verildi. Yazıcı'nın cenazesi sevenleri tarafından dualar eşliğinde son yolculuğuna ebediyete uğurlandı.